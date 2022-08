Fehlende Perspektiven in Kolumbien

Zäsur in Kolumbien: Ex-Guerillero Gustavo Petro tritt Präsidentenamt an

In Kolumbien zieht erstmals in der jüngeren Geschichte ein linker Politiker in den Präsidentenpalast ein. Gustavo Petro, Ex-Guerilla-Kämpfer und Bürgermeister von Bogotá, tritt an diesem Sonntag sein Amt an. Ein Porträt.