FCB-Frauen wahren "blütenweiße Weste"

Am Ende war es dann ein halbes Dutzend: Weil Aufsteiger 1. FC Köln den amtierenden Meisterinnen des FC Bayern München immer nur zu Beginn der beiden Halbzeiten etwas entgegenzusetzen hatten, fiel der Sieg der FCB-Frauen in Köln mit 6:0 (4:0) letztlich deutlich aus. Maximiliane Rall (18./27.), Saki Kumagai (21.) und Linda Dallmann (44.) sorgten schon in der ersten Hälfte für klare Verhältnisse. Glodis Viggosdottir (73.) und Viviane Asseyi (75.) legten nach der Pause nach. Die Münchnerinnen schafften damit im vierten Ligaspiel den vierten Sieg und haben bei 21:0 Toren noch keinen Gegentreffer kassiert.

VfL Wolfsburg lässt Punkte liegen

Anders als die Bayern konnten die Frauen des VfL Wolfsburgs nicht zum vierten Mal in Folge gewinnen. Beim SC Freiburg kamen die Pokalsiegerinnen nicht über ein 2:2 (1:1) hinaus. Zwar brachte Tabea Waßmuth die "Wölfinnen" bereits nach drei Minten in Führung, doch der Sportclub drehte das Spiel durch Treffer von der erst 17-jährigen Mia Büchele (30.) und Hasret Kayikci (50.). Mehr als der Ausgleich zum 2:2-Endstand durch die niederländische Europameisterin Dominique Janssen (54.) gelang Wolfsburg aber nicht mehr. Die VfL-Frauen haben in der Tabelle damit nun zwei Zähler Rückstand auf den FC Bayern. Für die Freiburgerinnen war es der erste Punktgewinn der Saison.