FC Schalke 04 torlos bei Grammozis-Debüt

Wieder kein Sieg für den FC Schalke - doppelt bitter, da es gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf ging. Die Schalker - 18. und Letzter der Bundesliga-Tabelle - haben sich am Freitagabend 0:0 vom FSV Mainz 05 getrennt. Mainz war vor dem Spieltag Tabellensiebzehnter. Die vom neuen Schalker Trainer Dimitrios Grammozis erhoffte und beschworene "Initialzündung" ist damit ausgeblieben. "Wir können keine Wunderdinge in zwei Tagen vollbringen", bekannte der Grammozis nach dem Spiel, bei dem sein Team näher an einer Niederlage als an einem dreifachen Punktgewinn gewesen war.

Zwar hatte Shkodran Mustafi in der ersten Halbzeit eine gute Chance, Schalke in Führung zu bringen, im zweiten Abschnitt warn aber die Mainzer stärker und Schalke konnte sich bei Torhüter Frederik Rönnow bedanken, der wenigstens den einen Punkt mit guten Paraden festhielt.

Letzte Chance vergeben?

Mit dem 0:0 gegen den direkten Konkurrenten ist für Schalke wohl auch die letzte Chance dahin, sich in der Bundesliga zu halten. Nach dem 24. Spieltag könnte der Abstand auf einen Nichtabstiegsplatz auf elf Punkte angewachsen sein. "Der Punkt reicht natürlich nicht", erkannte auch Schalkes Mittelfeldspieler Sead Kolasinac an.

