FC Liverpool schlägt Flamengo Rio de Janeiro und holt sich die Klub-WM

Manchmal macht ein Tor den Unterschied. An diesem Abend in Katars Hauptstadt Doha ist es der Treffer von Roberto Firmino (99.), der in der Nachspielzeit das Endspiel der Klub-WM gegen Flamengo Rio de Janeiro entscheidet. In der ersten Hälfte der regulären Spielzeit hatte es lange nicht so gut ausgesehen für den Champions-League-Sieger aus Liverpool, der ordentlich unter Druck geriet. Manager Jürgen Klopp dürfte seine Spieler in der Pause zu mehr Offensivgeist ermuntert haben - jedenfalls holen sich die Engländer die zweite Hälfte, ohne dabei allerdings das Tor zu treffen.

Die Nachspielzeit verlangt dem FC Liverpool, der sich gerade in mehreren Wettbewerben zu behaupten hat, mehr ab. Doch die Engländer zeigen keine Schwächen mehr und lassen Flamengo am Ende kaum noch gefährlich vor das eigene Tor kommen.

Für Jürgen Klopp ist es ein besonderes Meisterstück: Er hat mit dem FC Liverpool erstmals die Klub-WM gewonnen. Dieser Titel fehlte noch im Trophäenschrank an der Anfield Road.

Sie haben das Spiel verpasst? Dann können Sie hier im Liveticker nochmal die wichtigsten Szenen nachlesen.

LIVERPOOL - FLAMENGO 1:0 (0:0)

ABPFIFF

120. Minute: Wechsel im Team aus Rio: ARAO geht, BERRIO kommt. Auch Klopp wechselt: Mo FARAH hat Feierabend, SHAQIRI ersetzt ihn.

119. Minute: Nochmal eine große Chance für Flamengo, doch der Ball von Vitinho fliegt über das Liverpooler Tor. Glück für die "Reds".

118. Minute: Liverpool macht das nun überaus clever. Die "Reds" spielen sich in der gegnerischen Hälfte fest. Flamengo hat offenbar kein Rezept mehr.

115. Minute: Freistoß für Liverpool durch Alexander-Arnold. Diego Alves kann den scharf geschossenen Ball nicht festhalten.

112. Minute: GELB für den Brasilaner DIEGO, der mit zwei gestreckten Beinen in den Gegner hineinrauscht.

110. Minute: Flamengo drängt, aber gefährliche Torchancen stellen sich nicht ein.

107. Minute: Gabriel nimmt den Liverpooler Kasten ins Visier, doch der Ball fliegt links vorbei.

106. Minute: Klopp wechselt. Divock ORIGI kommt, FIRMINO geht vom Feld.

HALBZEIT DER VERLÄNGERUNG

105. Minute: Zwei Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte der Verlängerung.

105. Minute: GELB für James Milner.

102. Minute: Flamengo wechselt. GERSON geht, der junge Stürmer LINCOLN kommt.

99. Minute: TOOR für Liverpool durch Roberto FIRMINO. Henderson hatte einen steilen Ball in die Spitze gespielt, der durchrutscht und schließlich bei dem Stürmer landet. Er versetzt die Brasilianer vor dem Tor. 1:0 für Liverpool.

Der Torschütze: Roberto Firmino zeigt nach seinem Treffer die Oberkörper-Beschriftung

97. Minute: Liverpool drängt mit Firmino und Keita, doch dessen Schuss bleibt in der Abwehr hängen.

96. Minute: Eckball Flamengo, doch schwach geschossen.

VERLÄNGERUNG

Es geht in die Verlängerung. Die erste Hälfte gehörte den Südamerikanern, die zweite Halbzeit den "Reds". Und nun? Jürgen Klopp hätte diesen kräftezehrenden Nachschlag seinem Team gerne erspart ...

ABPFIFF

90.+5.: Wie lange es jetzt noch geht? Niemand scheint das hier zu wissen ...

90.+3.: Drama pur - kein Elfmeter, kein Foul. Darüber wird zu reden sein. Auch die gelbe Karte wird zurückgenommen ...

90.+1.: Mané wird vor dem Flamengo-Tor von Rafinha gelegt. Gelbe Karte für den Brasilianer. Elfmeter für Liverpool? Der Schiedsrichter schaut es sich nochmal an ...

90. Minute: Fünf Minuten Nachspielzeit.

90. Minute: GELB für VINTINHO im Trikot der Brasilianer.

88. Minute: Verlängerung liegt in der warmen Luft von Doha.

86. Minute: Henderson aus dem Rückraum, Alves ist noch mit den Fingerspitzen am Ball.

85. Minute: Der brasilianische Torwart Diego Alves hat einen Wadenkrampf.

Torwart mit Wadenkrampf: Diego Alves

82. Minute: Noch ein Wechsel bei Flamengo. DIEGO kommt und übernimmt die Kapitänsbinde.

81. Minute: Mo Salah bekommt GELB, nachdem er Vitinho die Stollen spüren lässt.

80. Minute: Alexander-Arnold prüft Diego Alves im Tor der Brasilianer. Der hat kein Problem.

79. Minute: Liverpool kommt wieder schnell vor das Tor. Doch Mo Salah verpasst den Ball zum Abschluss. Der anschließende Eckball - der überhaupt erste für die Engländer - bringt nichts ein.

77. Minute: Bei Flamengo kommt VITINHO ins Spiel.

75 Minute: Jürgen Klopp wechselt. LALLANA ersetzt CHAMBERLAIN, der immerhin vom Platz humpeln kann und nicht getragen werden muss.

72. Minute: Oxlade-Chamberlain hat sich am Knie verletzt. Er schlägt vor Schmerzen auf den Rasen. Für ihn dürfte das nicht weitergehen, ist zu befürchten.

70. Minute: Wer jetzt eine Wette auf den Spielausgang wagt, lehnt sich weit aus dem Fenster ...

67. Minute: Flamengo kann sich nun wieder allmählich aus der offensiven Umklammerung der Mannschaft aus Liverpool befreien.

59. Minute: Nun hat sich Flamengo etwas sehr zurückgezogen. Mo Salah rechts im Strafraum - und dann doch im Abseits.

57. Minute: Salah auf Henderson, der zieht ab und der Ball landet bei Firmino, der aber, zwar vor dem Tor, im Abseits steht.

55. Minute: Hektische Szenen im Strafraum der Liverpooler.

54. Minute: Auf der anderen Seite - die Mannschaft auf Rio mit der nächsten guten Chance. Glanzparade von Alisson.

53. Minute: Mané rennt allein in Richtung Flamengo-Tor, doch Torhüter Alves ist ein Schritt schneller.

51. Minute: Firmino setzt sich links durch, doch in der Strafraummitte vor dem Flamengo-Tor ist keiner der "Reds", der seinen Ball aufnehmen könnte.

50. Minute: Alexander-Arnold auf Salah im Zentrum - sehenswerte Chance. Liverpool beginnt wie in der ersten Halbzeit sehr offensiv.

47. Minute: Fast das Führungstor für Liverpool durch Firmino, der den Ball nach sehenswerter Einlage an den Pfosten setzt. Alves wäre machtlos gewesen.

WIEDERANPFIFF

Temperament, Tempo und Spielverlauf sind auf Seiten der Mannschaft aus Rio de Janeiro. Dem Champions-League-Sieger Liverpool misslingt der Versuch, nach hektischem und schnellem Beginn die Partie in den Griff zu bekommen. Was bei Flamengo fehlt, sind zwingende Torchancen. Jürgen Klopp wird seinen Männern in der Halbzeit einige, nun ja, sachdienliche Hinweise geben. Allerdings wird er auch zugeben müssen, dass die Südamerikaner richtig Fußball spielen können.

HALBZEIT

45.+1.: GELB für Mané auf der Seite von Liverpool.

45. Minute: Eine Minute gibt es obendrauf.

44. Minute: Viel Gerangel im Mittelfeld. Zwingende Torszenen: derzeit nicht!

40. Minute: Freistoß Liverpool. Robertson auf van Dijk, doch die Aktion wird nach Offensivfoul abgepfiffen.

39. Minute: Jetzt mal Liverpool schnell - Keita, Salah, Keita. Der wird gehalten, fällt an der Strafraumgrenze, doch die Partie läuft weiter.

37. Minute: Salah holt sich den Ball in der eigenen Hälfte und sprintet an der Außenlinie entlang, doch sein Pass landet nicht in den eigenen Reihen.

36. Minute: Salah holt Rafinha von den Beinen.

33. Minute: Rafinha auf Bruno Henrique im Strafraum. War da einer der "Reds" mit der Hand am Ball? Die Partie läuft weiter.

30. Minute: Das Team aus Rio bestimmt gegenwärtig die Partie. Klopp schaut wie Klopp.

25. Minute: Wieder der blitzschnelle Henrique über links - doch ein Liverpool-Verteidiger kann noch zur Ecke klären. Die Engländer lassen sich jetzt etwas zu sehr zurückfallen.

23. Minute: Schlechtes Abspiel von Alisson im Liverpool-Kasten, das bei Bruno Henrique landet. Aber keine Torgefahr.

22. Minute: Bruno Henrique war gefährlich von rechts in den Strafraum von Liverpool gekommen, aber sein Pass geht nicht nur in den Rückraum, sondern auch ins Leere.

20. Minute: Und weil Flamengo vorne schnell den Ball verliert, regt sich Trainer Jesus an der Seitenlinie ordentlich auf.

18. Minute: Die Mannschaft aus Rio drängt. Doch viele Bälle erreichen ihr Ziel nicht.

16. Minute: Flamengo-Torwart Alves pflückt den Ball vor Salah aus der Luft.

14. Minute: Liverpool bemüht sich, nun etwas Ordnung in das hektische Geschäft der Anfangsphase zu bringen.

10. Minute: Strenge Worte des Schiedsrichters an die Adresse von Mane bei den "Reds", der mit gestrecktem Bein unterwegs war.

8. Minute: Ex-Bayern-Star Rafinha für Flamengo immer wieder am Ball, übrigens mit beängstigendem Kopfschutz nach seinem Jochbeinbruch vor einigen Wochen.

7. Minute: Hektische Anfangsminuten. Man merkt: Hier wollen alle alles!

5. Minute: Erste große Chance für Liverpool - Mo Salah legt auf Keita auf. der zieht aus vollem Lauf über das Tor.

Euphorische Stimmung im "Khalifa International Stadium" in Doha

3. Minute: Schneller Beginn - und Flamengo so, wie man sie kennt: Hohes Pressing, keine Spur von Abwarten. Aber der erste Schuss von De Arrascaeta geht hoch über den Kasten.

1. Minute: Liverpool beginnt - im traditionellen Rot, Flamengo in Weiß.

ANPFIFF

18:25 Uhr: Die Brasilianer unter Coach Jorge Jesus beginnen mit dieser Elf: Alves - Luis, Pablo Mari, Rodrigo Caio, Rafinha - Gerson, Willian Arao - Bruno Henrique, De Arrascaeta, Everton Ribeiro - Gabriel.

18:20 Uhr: "We are ready for a tough game", sagte Jürgen Klopp vor der Partie - die "Reds" sind also bereit für ein hartes Spiel. So lässt der deutsche Manager die Liverpooler anfangen:

Holt Welttrainer Jürgen Klopp heute mit dem FC Liverpool den nächsten Pokal? Im Finale der Klub-WM in Dakar trifft der Champions-League-Gewinner aus England auf den Sieger der Copa Libertadores, Flamengo Rio de Janeiro aus Brasilien. Hier im DW-Liveticker ab 18.15 MEZ verpassen Sie nichts!