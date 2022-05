FC Liverpool fehlt in Villarreal noch ein Schritt zum Finale

Ausgangslage:

Wenn man das Hinspiel zu Grunde legt, dürfte es für den FC Liverpool im Halbfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Villarreal keine größeren Schwierigkeiten geben. Zu überlegen waren die "Reds", zu ungefährlich die Bemühungen der Spanier. Beim 2:0-Sieg Liverpools an der Anfield Road stand das Torschussverhältnis am Ende bei 19:1 für die Engländer. Dass es wieder so deutlich wird, damit rechnet beim FC Liverpool aber niemand. Zwar hat Liverpool mit einem Zwei-Tore-Vorsprung eine sehr gute Ausgangslage, doch Villarreal hat im laufenden Wettbewerb schon Juventus und den FC Bayern rausgeworfen.

Stimmen:

Unai Emery (Trainer Villarreal): "Wir sind soweit gekommen und wollen jetzt auch

das Finale erreichen. Dazu brauchen wir gegen die beste Mannschaft der Welt zweifellos ein perfektes Spiel."

Jürgen Klopp (Trainer FC Liverpool): "Wir müssen dorthin gehen und versuchen zu gewinnen, denn wir wissen, dass sie alles geben werden, was sie haben. Wir haben eine außergewöhnliche Mannschaft, aber man braucht Glück, also sollte man vorsichtig sein, und das werden wir. Wenn Villarreal uns schlägt, gratulieren wir und das war's."

Statistik:

Unai Emery ist so etwas wie "Mister Europa League". Der 50-Jährige hat den Wettbewerb bereits viermal in seiner Karriere gewonnen. 2014, 2015 und 2016 mit dem FC Sevilla, 2021 dann mit Villarreal. Jürgen Klopp stand bislang einmal im Finale der Europa League - und unterlag Emery und Sevilla 2016 mit Liverpool. Dafür hat Klopp, was andere Titel angeht, seine Vitrine ein wenig fleißiger gefüllt als der Spanier: Zweimal deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger, englischer Meister, dazu die Champions League, die FIFA-Klub-WM und kürzlich den englischen League Cup. Emery aus seiner Zeit bei Paris St. Germain eine französische Meisterschaft und zwei Pokalsiege vorweisen.