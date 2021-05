FC Chelsea im Champions-League-Finale - auch dank Timo Werner

Thomas Tuchel hatte es im Gefühl. "Wir sind mit ihm gefährlicher und vertrauen ihm, sonst würde er nicht spielen", sagte der 47 Jahre alte deutsche Trainer des FC Chelsea, als er vor dem Halbfinalrückspiel gegen Real Madrid auf Timo Werner angesprochen wurde. Tuchel stellte den beim Premier-League-Klub keineswegs unumstrittenen Torjäger in die Startelf - übrigens mit dessen Nationalmannschaftskollegen Kai Havertz und Antonio Rüdiger. Gerade der Einsatz der beiden deutschen Offensivspieler sollte sich auszahlen. In der 28. Minute lupfte Havertz den Ball an die Latte, Werner reagierte blitzschnell und staubte per Kopf aus kurzer Entfernung zum 1:0 ab. Kurz vor Schluss machte Mason Mount mit seinem Tor zum 2:0 (1:0-Endstand alles klar. Das Hinspiel in Madrid war 1:1 ausgegangen.

Damit steht der FC Chelsea im Endspiel der Champions League und hat die Chance, zum zweiten Mal nach 2012 in der europäischen Königsklasse zu triumphieren. Im Finale am 29. Mai gibt es ein englisches Duell. Chelsea trifft auf den englischen so-gut-wie-Meister Manchester City, der sich am Dienstag gegen Paris St. Germain durchgesetzt hatte.

Apropos Paris. Mit dem Finaleinzug schreibt Thomas Tuchel Geschichte. Noch niemals zuvor hat ein Trainer in zwei Spielzeiten in Folge mit zwei unterschiedlichen Vereinen das Endspiel der Champions League erreicht. Im vergangenen Jahr coachte der deutsche Erfolgstrainer noch Paris St. Germain und musste sich erst im Finale in Lissabon dem FC Bayern geschlagen geben. Zur Jahreswende schickte PSG Tuchel in die Wüste. Wenig später heuerte der geschasste Trainer auf der Insel an - beim FC Chelsea. Auch den Premier-League-Klub führte Tuchel nun ins Duell um die europäische Fußballkrone.