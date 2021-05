FC Chelsea gewinnt Champions League

Durch ein Tor von Kai Havertz hat der FC Chelsea im Finale der Champions League die Mannschaft von Manchester City besiegt. Nach einem schnellen Zuspiel von Mason Mount in die Spitze zu Havertz lässt der Deutsche den herausgelaufenen ManCity-Keeper Ederson aussteigen und erzielt das 0:1 in der Partie (42.). Es sollte das einzige Tor in einem Endspiel bleiben, das durch hohes Tempo und offensive Aktionen überzeugte. Wobei Chelsea über weite Strecken des Spiels in Porto die angriffslustigere und damit gefährlichere Mannschaft war.

Gleich in der ersten Saison

Für Chelsea-Trainer Thomas Tuchel war es nicht nur ein Sieg über seinen Trainer-Kollegen Pep Guardiola auf der anderen Seite, sondern auch einer über die eigene Coach-Vergangenheit. Hatte Tuchel bei seinem früheren Arbeitgeber Paris Saint-Germain zwar alle möglichen Erfolge gefeiert, den Sieg in der Königsklasse des europäischen Fußballs aber nicht liefern können. In England lief es gleich in seiner ersten Saison besser.

Im Verlauf der Partie mussten auf Seite von Chelsea Abwehrstratege Thiago Silva (39.) und auf Seite von Manchester Kevin De Bruyne (60.) verletzt ausgewechselt werden. De Bruyne war schmerzhaft mit Chelsea-Verteidiger Antonio Rüdiger zusammengeprallt. Dieser war auf gefährliche Weise stehen geblieben und hatte den Zusammenprall am Kopf verursacht. Der deutsche Nationalspieler erhielt dafür die gelbe Karte, De Bruyne ein blaues Auge.

ml/to (dpa, SID, Sky)