FC Bayern wartet auf Yann-Sommer-Transfer

Viele Namen wurden bereits diskutiert, doch längst gilt Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach als Wunschkandidat des FC Bayern. Der Rekordmeister benötigt nach der schweren Unterschenkelverletzung Manuel Neuers bei einem Skiunfall für das kommende halbe Jahr einen herausragenden Ersatz. Zwar haben die Münchener mit Sven Ulreich eine verlässliche Nummer zwei auf der Bank, die in der Vergangenheit bereits bewiesen hat, dass man auch ohne Neuer erfolgreich sein kann. Allerdings hat Ulreich in entscheidenden Momenten auch schon Schwächen gezeigt. Daher wollen die Verantwortlichen angesichts der kommenden Aufgaben - in der Bundesligaund im Achtelfinale der Champions League gegen das Starensemble von Paris St. Germain um Weltmeister Lionel Messi und Kylian Mbappé - offenbar eine "große Lösung", und die soll Yann Sommer heißen.

Vertrag bis 2025?

Nun läuft der Poker um den 34-jährigen Schweizer, dessen Kontrakt bei der Borussia nach der Saison nach achteinhalb Jahren endet. Sommer, der 2014 aus Basel nach Gladbach wechselte, hat dem Vernehmen nach schon seinen Wechselwunsch beim Klub hinterlegt. Die Schweizer Boulevardzeitung "Blick" schreibt bereits von einem Vertrag bis 2025 in München. Doch dazu müsste das Gladbacher Management zunächst bereit sein, ihn vor der Zeit freizustellen.

Yann Sommer: seit 2014 die Nummer eins in Gladbach und seit der EM 2016 bei der Schweiz

"Yann ist einer von Europas besten Torhütern. Er hat einen Vertrag bis zum Sommer, und wir haben gar kein Bestreben, ihn irgendwie abzugeben", sagte Gladbachs Trainer Daniel Farke. Es müsste schon "sehr gute Gründe geben". Rund fünf Millionen Euro Ablöse für einen Spieler, der im Juli ablösefrei ist, könnten ein Grund sein. Allerdings wäre die Borussia vorher darauf angewiesen, schnell ähnlich hochkarätigen Ersatz zu finden. Neben Sommer stehen der langjährige Ersatztorwart Tobias Sippel und der hochtalentierte, aber noch unerfahrene Jan Olschowsky im Borussen-Kader. Der 21-Jährige, der aus der eigenen Jugend kommt, stand als Sommer-Vertreter in dieser Saison bereits zweimal im Gladbacher Tor.

Sommer ab Sommer nur Ersatz?

Es gibt also noch viel zu klären. Am liebsten würden die Bayern die Personalie klären, bevor es am Freitag ins Trainingslager nach Katar geht, doch erscheint das unrealistisch. Nicht zuletzt muss Yann Sommer sich überlegen, ob er bei einem Wechsel nach München bereit ist, nach Neuers Rückkehr klaglos die Rolle der Nummer zwei einzunehmen. Mit Blick auf die EM 2024 könnte ein Dauerplatz auf der Bank ein Problem für den Schweizer Nationalkeeper sein.

asz/sn (dpa, SID)