FC Bayern verschenkt Sieg gegen Düsseldorf

Der Druck auf Bayern Münchens Trainer Niko Kovac wird immer größer. Der deutsche Rekordmeister-Meister musste auch gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf einen herben Dämpfer hinnehmen. Die Bayern kamen gegen das Team von Trainer Friedhelm Funkel trotz einer 3:1-Führung nach einer erneut glanzlosen Leistung nicht über ein blamables 3:3 (2:1) hinaus. Der Rückstand auf Spitzenreiter Dortmund beträgt nun schon neun Punkte. Vor 75.000 Zuschauern in der ausverkauften Münchener Arena brachte Niklas Süle sein Team in der 17. Minute in Führung. Der zuletzt immer wieder in die Kritik geratene Thomas Müller erhöhte auf 2:0 (20.). Fortuna-Stürmer Dodi Lukebakio verkürzte kurz vor der Pause überraschend auf 1:2 (44.). Erneut war Müller (58.) erfolgreich, ehe Lukebakio noch zweimal (77. und 90.+3) traf.

Die Bayern setzten damit ihre Negativserie mit jetzt schon vier sieglosen Liga-Heimspielen fort.

FC BAYERN - DÜSSELDORF 3:3 (2:1)

HERTHA - HOFFENHEIM 3:3 (1:2)

AUGSBURG - FRANKFURT 1:3 (0:1)

MAINZ - DORTMUND 1:2 (0:0)

WOLFSBURG - LEIPZIG 1:0 (0:0)

spätes Spiel:

SCHALKE - NÜRNBERG -:- (18:30 Uhr MEZ)

----------

Die nächsten heißen Diskussionen beim FC Bayern sind vorprogrammiert. Der Rekordmeister verspielt gegen Aufsteiger Fortuna Düsseldorf einen Zwei-Tore-Vorsprung und muss sich mit einem Punkt begnügen. Hut ab vor der Fortuna, die gnadenlos die Schwächen der Bayern ausnutzt! Lukebakio sorgt mit seinen drei Toren für einen überraschenden Punktgewinn in München.

ABPFIFF!

⚽ 90. Minute+3: TOOOR für Düsseldorf! LUKEBAKIO trifft zum dritten Mal. Unglaublich! Nach einem weiteren Konter läuft er allein auf Neuer zu und überwindet ihn. 3:3!

Lukebakio (r.) trifft zum dritten Mal und beschert seinem Klub einen überraschenden Punkt

90. Minute+1: WECHSEL bei den Bayern. HUMMELS kommt für den Doppeltorschützen Müller.

90. Minute+1: Drei Minuten werden nachgespielt.

89. Minute: Fortuna-Torwart Rensing klärt glänzend vor Goretzka, Lewandowskis Nachschuss geht vorbei.

87. Minute: Alaba hat die Chance, für die Bayern alles klarzumachen, doch auch er verzieht seinen Schuss aus zehn Metern.

85. Minute: WECHSEL - Düsseldorfs Trainer Funkel bringt einen Stürmer: HENNINGS kommt für Bodzek.

84. Minute: Die Fortuna-Fans fordern ihre Mannschaft lautstark auf, noch ein Tor draufzulegen. Bei den Bayern-Anhänger will keine rechte Begeisterung aufkommen.

83. Minute: Lewandowski verzieht einen Schuss aus neun Metern.

80. Minute: WECHSEL bei den BAYERN: RAFINHA spielt jetzt für Sanches.

Keine Chance für Bayern-Torwart Neuer: Lukebakio (l.) verkürzt zum 2:3

⚽ 77. Minute: TOOOR für die FORTUNA! Nach einem Konter erzielt LUKEBAKIO, alleine auf das Bayern-Tor zulaufend, das 2:3 aus Sicht der Düsseldorfer. Erst verweigert Schiri Jablonski dem Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung die Anerkennung, doch nach Videobeweis korrigiert er seine Entscheidung: Nur noch 3:2 für die Bayern.

76. Minute: WECHSEL bei der Fortuna. KARAMAN ersetzt Fink.

74. Minute: Nach dem dritten Tor haben die Bayern wieder etwas Tempo aus dem Spiel genommen und lassen die Gäste kommen.

71. Minute: WECHSEL bei beiden Mannschaften. ROBBEN kommt bei den Bayern für Ribery, RAMAN bei den Düsseldorfern für Usami.

69. Minute: GELB gegen Düsseldorfs FINK nach einem rustikalen Einsteigen gegen Sanches.

68. Minute: Und noch eine gute Chance für die Gäste: Nach einem Freistoß von links kommt Bormuth fünf Meter vor dem Bayern-Tor an den Ball - vorbei.

66. Minute: Riesenchance für die Fortuna: Nach einer Flanke von Gießelmann setzt Fink einen Kopfball aus sechs Metern knapp rechts neben das Tor.

63. Minute: Müller legt für Lewandowski ab, doch der Torjäger verzieht den Schuss aus zwölf Metern komplett. Eine ungewöhnliche Aktion des sonst so treffsicheren Polen.

61. Minute: Chaos im Bayern-Strafraum, Düsseldorf kann jedoch kein Kapital daraus schlagen. Kimmich schimpft wie ein Rohrspatz.

⚽ 58. Minute: TOOOR für die Bayern! MÜLLER, die Zweite! Lewandowski legt am Strafraum den Ball für Müller ab, der aus 16 Metern flach ins linke Toreck trifft. Keine Chance für Rensing im Fortuna-Tor, 3:1 für den FC Bayern.

56. Minute: Die 8000 mitgereisten Fortuna-Fans machen Stimmung auf den Rängen.

54. Minute: Unverändertes Bild in der Anfangsphase der zweiten Hälfte: Düsseldorf steht kompakt in der Abwehr, die Bayern machen das Spiel.

52. Minute: Ribery versucht es auch der Distanz. Drüber.

48. Minute: Lewandowski hat die erste Chance in Durchgang zwei. Doch der Winkel ist zu spitz. Mit vereinten Kräften klären Torwart Rensing und seine Vorderleute zur Ecke. Die bleibt folgenlos.

46. Minute: Die zweite Halbzeit hat begonnen. Beide Teams sind unverändert aus den Kabinen gekommmen.

----------

Bayern-Trainer Kovac wird sauer sein. Hochverdient mit 2:0 führt seine Mannschaft kurz vor der Pause durch die Treffer von Süle (17.) und Müller (20.), doch dann ermöglicht eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Münchener den Düsseldorfern, mit dem Anschlusstreffer durch Lukebakio (44.) wieder ins Spiel zurückzukommen.

HALBZEIT!

44. Minute: TOOOR für Düsseldorf! LUKEBAKIO! Nach einem misslungenen Versuch eines Fallrückziehers im Bayern-Strafraum spielt Zimmermann im Liegen den Ball zu Lukebakio, der das Leder zum 1:2 aus Sicht der Fortuna in die Maschen drischt. Boateng sah in dieser Szene nicht gut aus.

42. Minute: Schiri Jablonski ermahnt Bayern-Spieler Sanches, der nach einem verlorenen Zweikampf wütend den Ball weggeworfen hat.

38. Minute: Bayern-Torjäger Lewandowski nimmt zum zweiten Mal in diesem Spiel Maß. Sein Schuss aus 20 Metern fliegt knapp am oberen rechten Toreck vorbei.

37. Minute: Die Fortuna-Spieler beginnen, einander auszuschimpfen. Das ist kein gutes Zeichen.

34. Minute: Kimmich führt einen Freistoß schnell aus, Goretzka stürmt über rechts und passt nach innen auf Lewandowski. Dessen Schuss zischt knapp am linken Pfosten vorbei.

32. Minute: Die Bayern lassen jetzt den Ball laufen, ohne mit letzter Konsequenz das Fortuna-Tor zu bedrängen.

28. Minute: Die Düsseldorfer kommen kaum noch aus der eigenen Hälfte hinaus, der FC Bayern kontrolliert das Spiel.

26. Minute: Fortuna-Torwart Rensing fischt Müller den Ball vom Kopf.

23. Minute: Die Düsseldorfer Abwehr ist jetzt völlig aus den Fugen geraten. Innerhalb weniger Sekunden hat Kimmich zweimal die Chance zum Torschuss, vergibt aber beide Gelegenheiten leichtfertig.

⚽ 20. Minute: Wieder TOOOR für München! Diesmal trifft MÜLLER! Boateng spielt den 100-maligen Nationalspieler mit einem feinen, langen Pass an, Müller nimmt den Ball perfekt an und schiebt zum 2:0 ein. Ein typisches Müller-Tor!

Der Verteidiger hat's gemacht: Süle (3.v.r.) holt sich die Glückwünsche seiner Kollegen ab

⚽ 17. Minute: TOOOR für die Bayern! SÜLE! Nach einer Ecke bekommen die Düsseldorfer den Ball nicht aus dem Strafraum heraus. Er landet bei Süle, der sich nicht zweimal bitten lässt und aus elf Metern flach ins rechte Eck schießt. 1:0 für die Münchener.

14. Minute: Und da ist der erste Torschuss der Münchener: Boateng zieht aus 20 Metern flach ab, sein strammer Schuss landet einen halben Meter neben dem linken Pfosten.

10. Minute: Die erste zehn Minuten sind herum, noch kein Torabschluss der Bayern!

8. Minute: Wir stellen fest: Die Bayern-Verteidiger Alaba, Süle, Boateng und Kimmich haben in der Anfangsphase mehr zu tun, als ihre Gegenüber bei den Düsseldorfern.

5. Minute: Frecher Beginn der Fortuna. Die Gäste, am letzten Spieltag 4:1-Sieger gegen Hertha BSC, attackieren die Bayern aggressiv und suchen ihr Glück in blitzschnellen Kontern.

2. Minute: Auch der zweite Abschluss gehört den Düsseldorfern. Usamis Schuss landet in den Armen von Bayern-Torwart Neuer.

1. Minute: Die erste große Chance hat die Fortuna. Lukebakio zieht nach einem schnellen Angriff der Gäste aus 17 Metern flach ab. Neuer muss sich lang machen, um den Ball aus dem linke Eck zu boxen. Der Eckball bringt nichts ein.

ANPFIFF!

----------

15.29 Uhr: Schiedsrichter der Partie ist der 28 Jahre alte Bremer Sven Jablonski. Die Arena in München ist mit 75.000 Zuschauern ausverkauft.

15.27 Uhr: Und das ist die Startelf der Fortuna: Rensing - Zimmermann, Bormuth, Kaminski, Gießelmann - Fink, Bodzek - Zimmer, Stöger, Usami - Lukebakio.

15.24 Uhr: Fortuna Düsseldorf ist Tabellenvorletzter, punktgleich mit dem VfB Stuttgart. "Wir wissen, wie schwer es in München ist", sagte Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel. "Aber wir werden das Spiel sicher nicht abschenken. Wir müssen die Räume eng machen, aber wenn wir den Ball haben, auch mutig nach vorne spielen." Mittelfeldspieler Matthias Zimmermann, in der vergangenen Saison 4:1-Sieger mit dem VfB Stuttgart in Bayern, schlägt folgende Taktik vor: "Wir stellen einfach unseren Bus ins Tor."

15.21 Uhr: Diese Bayern-Startelf schickt Trainer Kovac auf den Platz: Neuer - Kimmich, Boateng, Süle, Alaba - Martinez - Müller, Goretzka, Sanches, Ribery - Lewandowski.

15.19 Uhr: Die Bayern müssen auf Nationalspieler Serge Gnabry verzichten Der 23 Jahre alte Offensivspieler hat Muskelprobleme und wird deshalb geschont.

15.17 Uhr: "Die Jagd kann beginnen", sagt Bayern-Jungstar Joshua Kimmich. Sieben Punkte Rückstand hat der Rekordmeister und Titelverteidiger vor dem zwölften Spieltag auf Spitzenreiter Borussia Dortmund. Trainer Niko Kovac hat als Ziel für die letzten Wochen des Jahres ausgegeben, "den einen oder anderen Punkt abzuknabbern". Daher ist heute im Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf heute ein Sieg eigentlich Pflicht.

15.15 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!