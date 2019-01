FC Bayern verkürzt Rückstand auf BVB

HOFFENHEIM - BAYERN 1:3 (0:2)

Der FC Bayern München hat das erste Bundesliga-Spiel im neuen Jahr mit 3:1 (2:0) bei der TSG 1899 Hoffenheim gewonnen. Der deutsche Fußball-Rekordmeister setzte sich am Freitagabend durch einen Doppelpack von Nationalspieler Leon Goretzka (34./45.+1) und einen Treffer von Robert Lewandowski (87.) in Hoffenheim souverän durch. Für die erst nach der Pause stärker aufspielenden Gastgeber erzielte Nico Schulz (59.) nur den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer. Durch den Auswärtssieg verkürzte das Team von Trainer Niko Kovac den Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund zumindest für einen Tag auf drei Punkte. Der BVB muss am Samstag bei RB Leipzig antreten.

ABPFIFF

90.+3 Minute: Szalai kommt in der Rückwärtsbewegung zum Kopfball, aber dadurch ist nicht viel Druck hinter dem Ball, so dass er über das Tor von Neuer geht.

90. Minute - WECHSEL: BOATENG darf noch anschwitzen. Für ihn geht Martinez raus.

87. Minute - TOR ⚽: Toller Ball von James raus auf die rechte Seite auf Müller, der passt den Ball flach herein, wo LEWANDOWSKI einigermaßen unbedrängt den Ball aus drei Metern über die Linie drücken kann.

83. Minute: Süle auf Lewandowski auf James auf Gnabry. Aber Hoffenheim kann klären und überlistet die Bayern mit einem schnellen Konter. Den Kopfball von Szalai aus fünf Metern pariert Torwart Neuer super, ganz knapp vor der Linie. Was für eine Möglichkeit zum Ausgleich!

78. Minute - WECHSEL: JAMES bekommt für die letzte Viertelstunde eine Chance. Dafür muss Thiago raus. Bei Hoffenheim muss Joelinton SZALAI weichen.

73. Minute - WECHSEL: Bayern-Coach Kovac bringt GNABRY für Coman.

71. Minute: Süle mit einem Bodycheck gegen Belfodil. Der Ball rollt zur Ecke. Die TSG macht jetzt Druck. Nach dem Gegentor sind die Bayern zwar aus dem Schlummermodus aufgewacht, aber trotzdem ist wäre es wohl Zeit für einen Wechsel.

68. Minute - GELBE KARTE: Diesmal sieht sie ein Bayern-Profi - KIMMICH.

66. Minute: Nagelsmann und die Zuschauer protestieren, nachdem Goretzka Bittencourt auflaufen lässt. Dafür kann man auch die Gelbe Karte geben.

63. Minute - GELBE KARTE: Lange hat der Schiedsrichter es durchgehen lassen, nun, nachdem POSCH Goretzka in die Hacken tritt, ist Schluss.

59. Minute - TOR ⚽: Da ist er, der Anschlusstreffer. Seit der Pause spielt Hoffenheimer mutiger und belohnt sich dafür. Bittencourt legt mit einem Kopfball auf SCHULZ ab, der den Ball unhaltbar flach, aber präzise schießt. Lehrbuch-Konter, das wird Trainer Nagelsmann gefallen.

Keine Zeit zu verlieren: Torschütze Schulz trägt den Ball schnell zum Mittelkreis

56. Minute - WECHSEL/GELBE KARTE: Hoffenheims Trainer Nagelsmann bringt GRILLITSCH und GEIGER und holt dafür Vogt und Demirbay raus. Und gleich bei seiner ersten Aktion foult der Österreicher - ohne den Ball zu berühren - Thiago. Unglückliche Aktion. Den Freitsoß schießt Alaba flach. Baumann muss abtauchen.

53. Minute: Was für eine Chance für die TSG. Bittencourt nimmt Thiago den Ball ab, aber Joelinton scheitert an Neuer und der Nachschuss geht deutlich über das Tor.

49. Minute: Coman prüft Baumann aus der zweiten Reihe. Der kann den Ball nur zur Ecke parieren. Kimmich trifft sie. Müller verlängert den Ball leicht mit dem Kopf, der landet bei Martinez und dann bei Goretzka. Aber beide können mit dem Ball nichts anfangen, so trudelt er am linken Pfosten vorbei.

47. Minute: Eigentlich hat die TSG eine Torchance, aber da ist Demirbay zu zögerlich. Die Bayern nehmen den Ball ab und starten einen Konter. Der Ball kann aber kurz vor der Strafraumgrenze abgefangen werden. Das nutzen wiederum die Gastgeber für einen erfolglosen Konter, dann wieder die Bayern, dann wieder die TSG und endlich kommt es zum Torschuss: Bittencourt zieht von halbrechts ab. Torwart Neuer muss erstmals eingreifen.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT - Die Bayern sind hier klar das bessere Team mit unzähligen Torschancen. Aber erst nach rund einer halben Stunden belohnen sich die Gäste mit einem Tor durch Goretzka. Ebendieser macht kurz vor der Pause noch sein zweites - ein wunderschönes Kontertor. Hoffenheim kommt nur durch Konter ab und an in die Nähe des Gäste-Strafraums. Ob sich das in der zweiten Halbzeit noch ändert?

45. Minute - TOR ⚽: Endlich geht mal jemand von den Gastgebern über die Flügel: Belfodil. Seine Hereingabe lenkt Hummels zur Ecke. Die nutzen die Bayern zum Konter. Coman über links zu Alaba, der flankt in den Strafraum, wo GORETZKA in den Ball reinrutscht und den Ball ins Tor lenkt. Tolles Tor und ein Doppelpack für den Ex-Schalker.

41. Minute: Die Führung ist verdient. Hoffenheim hatte bisher nur eine Torchance, in der 4. Minute. Bayern-Profi Martinez muss behandelt außerhalb des Platzes behandelt werden. Bei einem Schussversuch von Joelinton war er dazwischen gegangen.

33. Minute - TOR ⚽: Coman flankt von der linken Seite genau auf den Kopf von Lewandowski. Der Pole köpft aus sechs Metern direkt auf Baumann, der den Ball parieren kann. Den Abpraller schießt GORETZKA dann von weiter links stehend ein. Dabei verdeckt Vogt seinem Torwart die Sicht.

32. Minute: Kimmich flankt von rechts, am Coman rutscht am Fünfmeterraum knapp am Ball vorbei. Die Torschussbilanz bisher: 1:9. Die Bayern machen aus ihren vielen Chancen noch nichts. ob sie dafür noch bestraft werden?

28. Minute: Ecke für die Bayern. Goretzka verlängert mit der Hacke. Lewandwoski stolpert rückwärts und Hummels versucht vergeblich den Ball über die Linie zu stochern. Das ist ja fast schwerer, den Ball nicht rein zu machen. Kurz darauf spielt Müller auf Lewandwoski, der im Strafraum in den freien Raum läuft und direkt aufs lange Eck zielt. Aber Torwart Baumann kann den Ball parieren.

26. Minute - GELBE KARTE: Die sieht Hoffenheims Kapitän VOGT, der Lewandowski mehrmals an der Schulter zieht.

21. Minute: Ecke von rechts, die flach und nicht besonders fest auf den freien Goretzka gespielt wird, der chippt den Ball, so dass dieser in einer Bogenlampe auf das Tor geht. Aber Schlussmann Baumann passt auf. Kurz darauf die nächste Chance für die Gäste. Aber der Ball rollt - ohne dass ein Bayern-Spieler dran kommt - auf der anderen Seite des Strafraums wieder raus.

19. Minute: Alaba mit einer hohen Hereingabe. Lewandowski kommt vor zwei Gegenspielern an den Ball und stoppt den Ball. Müller, der genau daneben ist und über die Spieler halb stolpert, schießt im Liegen: der Ball geht knapp am linken Pfosten vorbei.

14. Minute: Die Gäste aus München haben deutlcih mehr Ballbesitz, die TSG wird immer mehr in die eigene Hälfte gedrückt. Diesmal wird Goretzkas Schuss abgeblockt. Kurz danach ein Fehlpass von Thiago und die TSG will einen Konter ausspielen. Aber das Zuspiel von Joelinton ist schlecht.

11. Minute: Die Bayern kommen über links mit Coman und Alaba. Die Flanke versucht Lewandowski volley zu nehmen. Aber der Bayern-Stürmer trifft den Ball nicht richtig. Kurz darauf geht es über die rechte Seite, aber das Zuspiel von Müller auf Kimmich ist schlecht.

8. Minute: Nach einem Fehlpass von Kimmich versucht es die TSG mit einem schnellen Konter. Aber der Ball wird an der Strafraumgrenze über die Mitte gespielt und von Bayerns Abwehr abgenommen.

4. Minute: FC Bayern-Profi Coman wird von Posch gefoult, der Franzose hält sich gleich theatralisch das Knie. Nach zwei schweren Verletzungen (Syndesmosebandriß) denkt man bei ihm gleich an das Schlimmste. Aber er kann ohne Probleme weiter machen.

2. Minute: Hoffenheim versucht früh, den Spielaufbau der Bayern zu unterbinden. Trotzdem kommen die Gäste durch Lewandowski zum ersten Torschuss.

ANPFIFF

20:22 Uhr: Die "Oldie"-Flügelzange Robben und Ribery sind noch nicht ganz fit und fehlen somit heute. Erstmals seit der Saison 2010/11 gehen die Bayern nicht als Herbstmeister in die Rückrunde. Konkurrenz belebt ja bekanntlich das Geschäft. Das dürfte die Zuschauer freuen.

20:17 Uhr: "Es wird ein sehr, sehr schwieriges Spiel", meint Münchens Trainer Kovac. Dennoch: "Wir wollen und müssen das Spiel gewinnen, um den Druck auf Dortmund zu erhöhen." Sechs Punkte Rückstand hat sein Team auf den Tabellenführer.

20:11 Uhr: Hoffenheims Coach Nagelsmann, der ab der kommenden Saison RB Leipzig trainieren wird, setzt heute Abend auf diese elf Profis. Baumann. Kaderabek. Demirbay. Bittencourt, Schulz. Belfodil. Hübner. Vogt. Kramaric. Joelinthon. Posch. FCB-Trainer Kovac lässt Weltmeister Boateng, James und auch Serge Gnabry auf der Bank. Dort sitzt in seinem ersten offiziellen Spiel für die Bayern auch Neuzugang Alphonso Davies. Neuer. Kimmich. Süle. Hummels. Alaba. Goretzka. Martinez. Thiago. Müller. Lewandowski. Coman.

20:06 Uhr: Endlich wieder Bundesliga. Knapp vier Wochen ohne Fußball muss reichen. Der Tabellensiebte empfängt den Tabellenzweiten. Nein, Bayern München ist derzeit nicht Erster. Elf Punkte trennen die beiden Teams. Allerdings: Die letzten beiden Heimspiele gegen den deutschen Rekordmeister hat jeweils die TSG für sich entschieden. Findet TSG-Trainer Nagelsmann heute wieder die richtige Taktik gegen den FCB? Sein Motto: "Es ist schon wichtig, sich nicht vorher zu ergeben, wenn der rote Bus einfährt."

20:00 Uhr: Herzlich willkommen zum DW-Liveticker!