FC Bayern und Wolfsburg halten Titelkampf offen

In einer Art Endspiel um die deutsche Meisterschaft haben sich Frauen des VfL Wolfsburg und des FC Bayern München 1:1 (0:1) unentschieden getrennt. Die deutsche Meisterschaft ist damit noch nicht entschieden: Die Bayern haben zwei Punkte Vorsprung in der Tabelle bei zwei noch ausstehenden Spielen. Allerdings spricht mehr für die Münchnerinnen.

Ausgleich in der 81. Minute

Nach fulminantem Auftakt der Gastgeberinnen kamen die Bayern im Verlauf der ersten Hälfte besser ins Spiel. Sydney Lohmann nahm den "Wölfinnen" in der 34. Minute mit dem 0:1 für die Gäste den Schwung. Nach dem Wechsel wurde das hochklassige Spiel zunehmend zweikampfbetonter. Doch wer geglaubt hatte, dass die Bayern-Frauen die Sache nach Hause schaukeln würden, hatte seine Rechnung ohne die weiterhin aggressiven Wolfsburgerinnen gemacht. Ewa Pajor schaffte in der 81. Minute den Ausgleich - und sorgte für eine turbulente Schlussphase. Allerdings blieb es beim 1:1.

Aber aus Sicht der Gastgeberinnen hätte es an diesem Sonntag schon ein Sieg sein müssen. Nach dem Aus im Pokal und dem Aus in der Champions League haben die Bayern nun beste Chancen auf den Titel in der Liga.

