FC Bayern und RB Leipzig in der Bundesliga vorne weg

Nach der bitteren 1:4-Niederlage beim FC Barcelona in der Champions League ist der FC Bayern München in der Fußball-Bundesliga schnell wieder in die Spur gekommen. Die Münchener ließen Abstiegskandidat VfL Bochum am 8. Spieltag keine Chance und überrollten den Außenseiter regelrecht mit 5:0 (2:0). "Wir haben alles dafür gemacht, um einen Sieg zu holen und die besten Bayern zu sehen", sagte Trainer Vincent Kompany nach dem Sieg, mit dem sein Team die Tabellenführung verteidigte.

Die Münchener sind weiterhin ungeschlagen und haben in acht Partien bereits 29 Treffer erzielt. Punktgleich Zweiter ist RB Leipzig, das sich mit 3:1 (0:1) gegen den SC Freiburg durchsetzte - dahinter klafft bereits eine Lücke von fünf Punkten auf die weiteren Verfolger.

Xabi Alonso: "Zu soft"

Das liegt auch daran, dass Double-Sieger Bayer Leverkusen unter Meistercoach Xabi Alonso weiterhin nicht auf höchstem Niveau spielt. Bei Werder Bremen verspielte die Werkself zweimal eine Führung und musste sich am Ende mit einem 2:2 (0:1) begnügen.

Weil Bayer Leverkusens Hintermannschaft den Ball nicht klärt und zu passiv ist, erzielt Romano Schmid den 2:2-Ausgleich Bild: Marcel von Fehrn/Eibner-Pressefoto/picture alliance

"Wir sind nicht zufrieden", sagte Alonso und bezeichnete die Defensivarbeit seiner Mannschaft als "zu soft". "Wenn wir kompetitiv sein wollen, dann müssen wir bereit sein, uns aufzuopfern."

Krise in Dortmund

Eine echte Krise bahnt sich bei Borussia Dortmund an. Nach der herben 2:5-Pleite bei Real Madrid nach 2:0-Führung in der Champions League, war die Mannschaft von Nuri Sahin auf Wiedergutmachung aus. Doch erneut verspielte man eine Vorsprung und ging auch beim FC Augsburg als Verlierer vom Platz.

Borussia Dortmund schaffte es erneut nicht, nach Führung einen Sieg einzufahren - Trainer Nuri Sahin (r.) mag nicht mehr hinsehen Bild: Tom Weller/dpa/picture alliance

Sahin gerät mehr und mehr in die Kritik, wurde aber von den Verantwortlichen verteidigt. Man habe "vollstes Vertrauen", betonte Sportdirektor Sebastian Kehl. Es gebe "keine Alternative dazu, weiter hart zu arbeiten. Wir marschieren gemeinsam weiter."

Der 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga im Überblick:

FSV Mainz 05 - Borussia Mönchengladbach 1:1 (0:0)

VfB Stuttgart - Holstein Kiel 2:1 (1:0)

RB Leipzig - SC Freiburg 3:1 (0:1)

FC Augsburg - Borussia Dortmund 2:1 (1:1)

FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 0:0

Werder Bremen - Bayer Leverkusen 2:2 (0:1)

VfL Bochum - Bayern München 0:5 (0:2)

Union Berlin - Eintracht Frankfurt 1:1 (0:1)

1. FC Heidenheim - TSG Hoffenheim 0:0