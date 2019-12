FC Bayern trifft spät gegen Wolfsburg

In der Eile und aus Entfernung konnte man die beiden schwarzhaarigen Lockenköpfe nur schwer auseinander halten. War es wirklich schon wieder dieser niederländische Youngster, der das Spiel entscheiden sollte? Schließlich stand Gnabry, der andere "Wuschelkopf", direkt neben Joshua Zirkzee, als dieser in der 85. Minute am Elfmeter-Punkt das Zuspiel von Thomas Müller annahm und sicher verwandelte (Artikelbild). Und wenig später (89.) machte eben Gnabry die Sache völlig klar. Eine zwar ersatzgeschwächte, aber routinierte Bayern-Elf gewann das letzte Spiel des Jahres daheim gegen den VfL Wolfsburg mit 2:0 (0:0).

Erst am Mittwoch hatte Nachwuchsspieler Zirkzee beim Sieg in Freiburg zum spielentscheidenden 2:1 getroffen. Auch da hatte ihn Trainer Hansi Flick kurz vor Schluss für Topstar Philippe Coutinho eingewechselt.

Gegen Wolfsburg war der Rekordmeister zwar klar überlegen, hatte aber aus vielen Chancen lange keinen Torerfolg machen können. Oft fehlte es auch an der Präzision, manchmal - wie bei Thomas Müller - am Glück oder am Zug zum Tor, den Lewandowski an diesem Nachmittag etwas vermissen ließ. War er vielleicht gedanklich schon bei der Leisten-Operation, der er sich noch am gleichen Abend unterziehen wollte? Wolfsburg jedenfalls setzte immer wieder auch offensiv Akzente. Zu einem Tor fehlte aber auch hier das Glück. "Es ist einfach, wir haben unsere Torchancen nicht verwerten können", sagte Torwart Koen Casteels, der beste Wolfsburger.

Bleibt Flick? Wer denn sonst ...

Die Bayern überwintern nun auf Tabellenposition drei, vor dem Großrivalen Dortmund, mit allen Möglichkeiten, nach der Weihnachtspause die beiden Spitzenmannschaften Leipzig und Mönchengladbach attackieren zu können. An der Säbener Straße rechnen alle damit, dass man dies zumindest bis zum Saisonende mit Coach Hansi Flick machen wird. Noch an diesem Wochenende wolle man sprechen und dann eine Entscheidung bekannt geben, hieß es beim FC Bayern. Wer aber wäre eine erfolgversprechende Alternative für den gut agierenden Trainer Flick?

BAYERN - WOLFSBURG 2:0 (0:0)

ABPFIFF

90.+1.: GNABRY macht Feierabend, Leon DAJAKU darf noch einen Moment mitmachen

90. Minute: 2 Minuten Nachspielzeit!

89. Minute: TOOR für die Bayern, diesmal der andere Lockenkopf: GNABRY ebenfalls aus vollem Lauf, nachdem ihm Lewandowski den Ball mit dem Kopf vorgelegt hat. 2:0.

85. Minute: TOOR für die Bayern. Der Joker sticht. Joshua ZIRKZEE aus vollem Lauf vom Elfmeterpunkt nach Zuspiel von Thomas Müller. Casteels ohne Chance.

83. Minute: Wechsel bei den Bayern. JOSHUSA ZIRKZEE soll für Impulse sorgen, der für den weitgehend abgemeldeten COUTINHO kommt.

81. Minute: Große Chance für Arnold nach einem Einwurf. Der Ball geht knapp vorbei. Glück für die Bayern.

78. Minute: Mbabu lässt den Münchner Davies auflaufen. Der schaut schmerzverzerrt seinen Oberschenkel an, kann aber weitermachen.

77. Minute: Jetzt ist bei Wolfsburg WOUT WEGHORST doch dabei, für KLAUS.

77. Minute: Arnold lässt das Bein gegen Gnabry stehen - Glück, dass er nur die gelbe Karte sieht.

75. Minute: Und dann holt sich Müller rechts hinten den Ball, zieht mit der Kugel Richtung gegnerisches Tor ab, bringt Kimmich ins Spiel - doch der trifft nicht richtig und bringt nur einen Kullerball zustande.

72. Minute: Und wenn so ein Ding mal reingeht? Abgefälschter Schuss von Arnold auf das Bayern-Tor. Der anschließende Eckball bringt ganz genau gar nichts.

70. Minute: So langsam entsteht hier der Eindruck, dass die Gäste aus Wolfsburg ganz geschickt anstellen. Und auf Münchner Seite fehlen weiter die spritzigen Ideen, die für die Führung sorgen könnten.

67. Minute: Und zack, hat Otavio schon GELB weg, nachdem seine Fußspitze im Gesicht eines Gegenspielers gelandet war.

66. Minute: Noch ein Wechsel bei den Wölfen. Otavio kommt, Steffen geht.

65. Minute: Ganz klar, ein Tor würde die Sache hier ordentlich voranbringen. Für wen auch immer.

63. Minute: Perisic bringt Müller in aussichtsreiche Position, doch der verzieht.

61. Minute: Gnabry dribbelt sich von links in den Strafraum - Eckball Bayern, der aber folgenlos bleibt.

60. Minute: Im letzten Moment köpft Rousillon den Ball vor dem freistehenden Thomas Müller ins Toraus.

57. Minute: Der erste Wechsel bei Wolfsburg. Gerhardt kommt, Schlager geht.

56. Minute: Wolfsburg wieder frech vor dem Münchner Tor, mit Schlager.

53.Minute: Lewandwoski am Strafraum, bedient Coutinho, dessen scharfer Distanzschuss von Casteels abgewehrt wird. Sehr gute Chance für die Münchner.

50. Minute: Über Gnabry, Lewandowski, Perisic kommt der Ball in den Wolfsburger Strafraum. Doch mehr nicht - Abstoß.

47. Minute: Kimmich trifft Klaus mit dem Bein am Kopf. Gelbe Karte für Kimmich.

47. Minute: Fast die Wolfsburger Führung, aber Victor verpasst den scharf in den Strafraum gepassten Ball um Haaresbreite. Da wäre Neuer machtlos gewesen.

46. Minute: Und weiter geht es. Erstmal keine zusätzlichen Wechsel.

WIEDERANPFIFF

HALBZEIT

Ein - alles in allem - glückliches 0:0 zur Pause, wobei auch Wolfsburg zwei gute Chancen hatte. Die Bayern spielen das routiniert, aber der letzte Biss, der Zug zum Tor, der fehlt bei den Gastgebern noch.

45.+3.: Boateng für Martinez bei den Bayern.

45. Minute: 2 Minuten obendrauf.

45. Minute: Martinez hat sich augenscheinlich verletzt. Boateng läuft sich warm, aber noch mit Mütze auf dem Kopf. Martinez gestützt vom Platz.

44. Minute: Perisic gut in der Spitze nach steilem Zuspiel von Davies, aber der ball landet in den Händen von Casteels. Wieder einmal.

44. Minute: Kein Tor mehr hier, meine Herren?

42. Minute: Der VfL auf der anderen Seite mit einem gefährlichen Distanzschuss von Arnold. Das wär's noch gewesen. Aber der Ball geht knapp drüber.

41. Minute: Lewandowski gefährlich im Strafraum der Wolfsburger, legt auf Coutinho auf, der aber strauchelt und über das Tor schießt.

38. Minute: Eigentlich müssen die Bayern - auch nach dem bisherigen Spielverlauf - mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Sollte ihnen das nicht gelingen, wäre es ein Erfolg für die Gäste.

37. Minute: Jetzt einmal wieder Wolfsburg mit einem Freistoß aus 30 Meter. Im Nachschuss hat Manuel Neuer den Ball.

31. Minute: Kurze Aufregung im Wolfsburger Strafraum, als Martinez nach einem Rempler umfällt. Doch die Partie läuft weiter.

29. Minute: Jetzt Serge Gnabry von scharf rechts - Casteels wieder mit dem Fingern dran. Der Torwart ist bisher der beste Mann der Wolfsburger.

27. Minute: Lewandowski und Davies gefährlich vor dem Kasten der Wolfsburger, doch Casteels behält den Überblick und hat den Ball.

26. Minute: Gute Chance für Thomas Müller, der knapp links am Tor der Wolfsburger vorbeizieht.

22. Minute: Freistoß für die Bayern, nachdem Lewandowski einen Schlag abbekommen hat. Und Alaba stellts Casteels auf die Probe.

19. Minute: Auf der Seite der Bayern ist Perisic jetzt links ein Aktivposten. Er hat sich wieder mit dem Ball in den Strafraum gefummelt.

18. Minute: Die Gäste werden frecher. Wieder mit Klaus über die rechte Seite, diesmal bleibt der Ball aber frühzeitig in der Bayern-Abwehr hängen.

16. Minute: Und dann die Riesenchance für Wolfsburg, als Klaus alleine vor Neuer auftaucht und dieser beweist, warum er Deutschlands bester Torhüter ist. Es bleibt beim 0:0.

13. Minute: Beste Torchance bislang für die Bayern, doch Perisic trifft nach präziser Flanke über das halbe Feld mit dem Kopf nur den Wolfsburger Keeper Casteels.

10. Minute: Wolfsburg gelingt es, sich sporadisch aus der eigenen Hälfte zu befreien. Sporadisch.

6. Minute: Die Bayern haben hier von Beginn an das Sagen: Müller und Lewandowski über die rechte Seite, doch ein Wolfsburger Fuß geht rechtzeitig dazwischen.

5. Minute: Verletzungsunterbrechung - der Wolfsburger Arnold hat nach einem Duell mit Lewandowski Probleme und muss erst einmal vom Feld.

2. Minute: Die Bayern starten verhement über Gnabry auf der linken Seite.

ANPFIFF!

15:25 Uhr: Die Partie in München wird geleitet von Christian Dingert.

15:15 Uhr: Ohne Wout Weghorst muss der VfL Wolfsburg die schwierige Aufgabe in München angehen. "Wir versuchen, es den Bayern so schwer wie möglich zu machen", sagt Coach Oliver Glasner. Mit ihm versuchen es diese elf Mann:

15:10 Uhr: Also, von einem zweiten Anzug zu sprechen wäre sicherlich falsch. Aber die Bayern haben schon einmal auf einen stärkeren Kader geblickt. Auf diese Start-Elf vertraut Coach Hansi Flick:

