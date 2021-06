FC Bayern startet in Gladbach in neue Bundesliga-Saison

Titelverteidiger Bayern München eröffnet am 13. August mit einem Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach die 59. Saison der Fußball-Bundesliga. Das gab die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag bei ihrer Präsentation der Spielpläne für die 1. und 2. Bundesliga bekannt. Die Paarung bildete in den vergangenen zehn Jahren bereits zweimal die Bundesliga-Auftaktpartie: 2011 gewannen die Gladbacher in München mit 1:0. 2013 setzten sich die Münchner zu Hause mit 3:1 durch.

Der FC Bayern peilt in dieser Saison mit seinem neuen Trainer Julian Nagelsmann seine zehnte deutsche Meisterschaft in Folge an. Es wäre die 32. insgesamt. Der letzte Spieltag ist für den 14. Mai 2022 vorgesehen. Das DFB-Pokalfinale 2022 findet sieben Tage später im Berliner Olympiastadion statt.

Borussia Dortmund, Rivale der Bayern im Kampf um die Meisterschaft, startet mit einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt in die neue Spielzeit. Vizemeister RB Leipzig muss auswärts beim FSV Mainz 05 antreten.

Kurze Winterpause

Nach dem 17. Spieltag (17. bis 19. Dezember) geht die Bundesliga in eine kurze Winterpause, der Spielbetrieb wird ab dem 7. Januar 2022 wiederaufgenommen. Lediglich eine englische Woche ist vorgesehen (16. Spieltag, 14./15. Dezember).

Die 2. Bundesliga nimmt den Spielbetrieb bereits am 23. Juli auf. Die prominenten Absteiger Schalke 04 und Werder Bremen bekommen es zum Auftakt mit dem Hamburger SV bzw. Hannover 96 zu tun.

asz/jk (dpa, SID)