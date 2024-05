Sein Name fällt immer wieder mal, dabei hat er den Bayern eigentlich bereits vor Wochen abgesagt - genauso wie allen anderen Vereinen, die Interesse haben könnten. Wenn er glücklich sei, so der Italiener, könne ihn kein Klub der Welt zu einem Wechsel bewegen. Und bei Brighton & Hove Albion in der Premiere League sei er glücklich. Warum dann nach München wechseln?