FC Bayern gewinnt das Topspiel beim BVB

Rekordmeister Bayern München hat seine Vormachtstellung im deutschen Fußball zementiert. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick wehrte den Angriff von Borussia Dortmund durch einen 3:2 (1:1)-Erfolg beim Geister-Gipfel in Dortmund ab und baute ihren Vorsprung an der Tabellenspitze mit 18 Punkten aus. Dortmund (15) fiel hinter RB Leipzig (16) auf Rang drei zurück.

Marco Reus (45. Minute) brachte die Mannschaft von Trainer Lucien Favre zwar in Führung, doch David Alaba (45.+4), Robert Lewandowski (48.) mit seinem elften Saisontor und der eingewechselte Leroy Sane (80.) drehten die Begegnung. Erling Haaland (83.) konnte Bayerns vierten Pflichtspielsieg gegen den BVB in Folge nicht mehr verhindern. Überschattet wurde dieser aber von einer womöglich schwereren Knieverletzung von Joshua Kimmich. "Knie halten ist immer Scheiße", kommentierte ein besorgter Gegenspieler Mats Hummels das Ausscheiden des Konkurrenten.

Die Partie war äußerst spektakulär mit vielen Torszenen. Beide Mannschaften spielten mit offenem Visier und vernachlässigten manchmal die Defensive. Mit 27 Toren nach sieben Spielen stellten die Bayern den Rekord von Borussia Mönchengladbach aus dem Jahr 1973 ein.

Haben Sie das Spiel verpasst? Dann können Sie hier die Highlights der Partie noch einmal chronologisch Revue passieren lassen.

---------

DORTMUND - BAYERN 2:3 (1:1)

1:0 Reus (45.)

1:1 Alaba (45.+4)

1:2 Lewandowski (48.)

1:3 Sane (80.)

2:3 Haaland (83.)

-----------

90'+7 Schluss in Dortmund. Bayern gewinnt das Spitzenspiel mit 3:2 beim ewigen Rivalen und verteidigt die Tabellenführung.

90'+6 Die wohl letzte Möglichkeit für den BVB. Wieder flankt Guerreiro, Bellingham aber zu zaghaft. Kein Tor.

90'+3 Die vermeintliche Entscheidung. Lewandowski jagt den Ball ins Netz, steht aber nach VAR-Überprüfung wieder ein paar Zentimeter im Abseit.

90'+1 Fünf Minuten Nachschlag!

87' Und da hat Reus den Ausgleich auf dem Schlappen. Guerreiro flankt in die Mitte auf den völlig freistehenden Kapitän, der volles Risiko geht und den Ball in die Wolken drischt.

83' TOOOOR für den BVB! Guerreiro mit einem überragenden Chip auf Haaland, der Neuer ausspielt und ins leere Tor einschiebt. 6. Saisontor für den Norweger.

80' Und das ist wohl die Entscheidung. TOOOOR für Bayern. Konter über Lewy, der den Ball durchsteckt auf Sane. Der lässt Bürki aus 15 Metern zentral keine Chance und trifft unten links.

80' Die Bayern lassen sich jetzt etwas hinten reindrängen, lauern in Person von Sane und Lewandowski auf Konter. Fällt noch ein Treffer?

74' Müller setzt Gnabry am rechten Strafraumeck in Szene. Der dribbelt, zieht nach innen und schießt - rechts am Winkel vorbei.

70' Und Hazard führt sich gleich gut ein, zimmert aus 10 Metern drauf, aber Neuer kriegt die Fäuste hoch.

69' Doppelwechsel bei beiden Teams: Bayern bringt Martinez und Sane für Coman und Boateng, Dortmund Brand und Hazard für Reyna und Sancho.

68' Tolle Kombi zwischen Bellingham und Reus. Der Nationalspieler kann aber nicht platziert genug abschließen. Neuer hält sicher.

63' Fehler des sonst starken Sarr hinten links. Sein Kopfball ist die perfekte Vorlage für Reyna. Der schlenzt aus acht Metern in die Arme von Neuer.

60' Favre bringt Wunderkind Bellingham im Mittelfeld für Delaney. Kann der 17-Jährige das Spiel rumreißen?

58' Bärenstark, dieser Coman. Aber auch diesmal kann Bürki retten bei seinem Versuch, von rechts in die Mitte zu legen.

53' Erst fast das 3:1 durch eine abgerutschte Flanke von Coman - Bürki kann retten, dann fast der Ausgleich durch Haaland, der schneller ist als Boateng, aber wieder rechts am Tor vorbeischießt.

51' Pfostentreffer Coman. Der Franzose dribbelt sich durch die Dortmunder Hintermannschaft, wird nicht angegriffen und versucht es aus 20 Metern. Unten rechts klatscht der Ball ans Aluminium.

48' TOOOOOR für Bayern. Jetzt gilt Lewandowskis Treffer. Gnabry schickt Hernandez an der linken Außenlinie, der flankt in den Strafraum, wo der Pole dem Ball entgegenläuft und den Kopf hinhält. Bürki kann nichts machen.

47' Das geht schon gleich wieder gut los: Haaland kann sich rechts im Strafraum freigespielt nicht zwischen Schuss und Flanke entscheiden. Raus kommt deshalb weniger als möglich.

46' Weiter im Text! Anstoß Dortmund mit dem starken aber noch torlosen Haaland.

45'+4 Pause in Dortmund. Ein munteres Spiel, in dem die Tore erst kurz vor der Pause fallen. Der BVB darf sich nur kurz über die Führung freuen, Bayern gelingt bald der Ausgleich. Bleibt zu hoffen, dass die Verletzung von Kimmich nicht zu schlimm ist. Bis gleich zur zweiten Halbzeit!

45'+4 TOOOOOR für Bayern! Alaba! Schöne Variante. Lewy läuft drüber, Gnabry tippt an, Müller stoppt und Alaba vollendet, leicht abgefälscht, halbhoch ins rechte Eck.

45'+3 Freistoß für Bayern aus 17 Metern. Delaney hatte den einschussbereiten Gnabry gerempelt.

45' TOOOOOR für den BVB! Guerreiro gibt den Ball von linksaußen scharf nach innen, wo Reus wartet und ihn aus 8 Metern unter die Latte drischt. Neuer im Bayern-Tor machtlos.

41' Jetzt darf Witsel mal auf Seiten der Dortmunder. Volley aus fünf Metern halbrechts. Aber sein Schuss geht weit am Tor vorbei.

38' Die Bayern durch den Kimmich-Ausfall nicht wirklich geschockt. Lewandowski öffnet das Spiel auf rechts, Flanke Müller auf den Kopf von Gnabry. Der steht aber 13 Meter vom Tor entfernt und kann Bürki nicht in Schwierigkeiten bringen.

36' Und er muss runter. Für Kimmich kommt Tolisso im defensiven Mittelfeld.

36' Kimmich liegt nach einem von ihm selbst an Haaland begangenen Foul am Boden, wird behandelt. Schmerzverzerrtes Gesicht beim Nationalspieler.

30' Flanke Hernandez von links, Kopfball diesmal von Coman. Wieder in die Arme von Bürki. Die Chancen jetzt fast im Minutentakt.

28' Und jetzt wieder Goretzka. Nimmt einen zweien Ball von der Strafraumgrenze volley. Bürki pariert.

24' Kein TOOOOOR für die Bayern. Lewandowski, wer sonst? Gnabry macht seinen Fehler wieder gut. Boateng spielt schnell hinten raus, Gnabry flankt flach von links, Lewy hält den Fuß in der Mitte hin. ABER: Der Video-Assistent in Köln prüft wegen Abseits. Tatsächlich. Gaaanz knapp.

24' Böser Fehlpass von Gnabry im Mittelfeld, dadurch kommt Reus zum Schuss, wird aber abgeblockt.

21' Haaaaaaland! Das dickste Ding! Kontersituation, zwei Dortmunder gegen zwei Bayern, aber Haaland von links am langen Eck vorbei.

17' Da ist Haaland mal durch auf Linksaußen, sein Schüsschen verhungert aber vor der rechten Eckfahne.

14' Den hätte Goretzka machen müssen! Nach einer Ecke bringt Boateng den Ball hoch an den langen Pfosten, Goretzka köpft, Bürki steht richtig und reißt die Arme hoch. Weiter 0:0.

12' Nicht viel. Die Bayern-Abwehr kann klären. Und geht über einen langen Abschlag von Neuer gleich in den Gegenangriff über. Aber das Tempo ist schon wieder raus.

11' Erste etwas ruhigere Phase. Immerhin jetzt mal die erste Ecke für den BVB. Mal sehen, was da rauskommt...

6' Munterer Auftakt dieser Partie. Auch Haaland hat sich schon im Bayern-Strafraum blicken lassen, allerdings harmlos. Ansonsten: Viel hin und her, hohes Tempo, lange Bälle.

1' Gleich eine Riesenchance für die Bayern. Gnabry und Lewandowski, an der linken Ecke des Fünfmeterraums, stehen sich etwas im Weg. Lewy schießt aus 5 Metern ans Außennetz.​​​​​​​

1' Anpfiff in Dortmund. Auf ein gutes und spannendes Spiel! Bayern stößt an.

18:28 Uhr: Die beste Abwehr trifft auf den besten Angriff der Liga. Es ist also angerichtet für ein attraktives Spiel.

18:26 Uhr: Das Stadion in Dortmund ist leer. Dennoch tönt "You never walk alone" aus den Lautsprechern. Wenigstens ein bisschen Stimmung...

18:22 Uhr: Dortmund-Trainer Favre setzt auf Mats Hummels in der Startelf. Der Abwehrchef hatte sich im vorigen Bundesligaspiel bei Arminia Bielefeld (2:0) eine Oberschenkelverletzung zugezogen und deshalb in der Champions League beim FC Brügge (3:0) gefehlt. Ebenfalls zurück in der Anfangsformation sind Kapitän Marco Reus und Angreifer Jadon Sancho.

Der Spitzenreiter aus München, der im Vergleich zum 6:2 in Salzburg auf zwei Positionen verändert ist, kann wieder auf Leon Goretzka

zurückgreifen. Der Nationalspieler hatte zuletzt aufgrund von Wadenproblemen pausiert.

18:15 Uhr: Herzlich willkommen zu diesem echten Topspiel am 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga!

Die Mannschaftsaufstellungen:

Dortmund: 1 Bürki - 24 Meunier, 16 Akanji, 15 Hummels, 13 Guerreiro - 28 Witsel, 6 Delaney - 7 Sancho, 11 Reus, 32 Reyna - 9 Haaland. - Trainer: Favre



München: 1 Neuer - 20 Sarr, 17 Boateng, 27 Alaba, 21 Hernandez - 6 Kimmich, 18 Goretzka - 7 Gnabry, 25 Thomas Müller, 29 Coman - 9 Lewandowski. - Trainer: Flick



Schiedsrichter: Manuel Gräfe (Berlin)

Zuschauer: keine