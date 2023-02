FC Bayern gegen Union Berlin im Bundesliga-Spitzenspiel

Der FC Bayern München will wieder an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga zurückkehren, nachdem am Samstag Borussia Dortmund mit einem Sieg bei der TSG 1899 Hoffenheim erst einmal an den Münchenern vorbeigezogen ist. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann empfängt in der Münchener Arena den Tabellendritten 1, FC Union Berlin (Anstoß 17:30 Uhr MEZ), der wie die Bayern bislang 43 Punkte gesammelt hat. Die Gäste von Coach Urs Fischer gehen nach dem 3:1-Sieg in der Europa League gegen Ajax Amsterdam selbstbewusst ins Topspiel. Der BVB hat nach dem 1:0 in Hoffenheim 46 Punkte auf dem Konto

Stimmen vor dem Spiel:

Urs Fischer (Trainer Union Berlin): "Wenn man sich die Möglichkeiten anschaut oder die Qualität des Kaders, dann müssen wir uns nicht mit Bayern vergleichen. Auch wir haben eine Qualität, vor allem, wenn es um Mentalität und diszipliniertes Auftreten geht."

Oliver Kahn (Vorstandschef FC Bayern): "Das Duell ist die perfekte Bühne, um allen zu beweisen: Keiner weiß besser als der FC Bayern, was in so einer Situation zu tun ist. Totale Bereitschaft, Gier, Wille und zugleich eine gewisse Leichtigkeit. Bringen wir das auf den Platz, sind wir nicht zu schlagen."

asz/ww (dpa/SID)