FC Bayern feiert Arbeitssieg gegen Mönchengladbach

FC BAYERN - M'GLADBACH 2:1 (1:1)

---------------------------------------

Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat gegen Borussia Mönchengladbach ein spätes 2:1 (1:1) erkämpft und kann seinen 30. Meistertitel nun am nächsten Bundesliga-Spieltag aus eigener Kraft perfekt machen. Leon Goretzka sorgte in der 86. Minute für den Heimsieg des Tabellenführers. Joshua Zirkzee hatte die Bayern nach einem Fehler von Borussia-Keeper Yann Sommer in der 26. Minute in Führung gebracht; seinem Teamkollegen Benjamin Pavard unterlief danach ein Eigentor (37.).

Borussia Dortmund hatte die vorzeitige Meisterschaft für die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit einem späten 1:0 (0:0) Sieg beim Abstiegskandidaten Fortuna Düsseldorf zuvor vorerst verhindert. Nach dem BVB-Erfolg und dem 2:1 der Bayern sind beide Mannschaften bei drei verbliebenen Partien sieben Punkte getrennt, die Münchner treten am Dienstag in Bremen an.

---------------------------------------

Der Liveblog zum Nachlesen:

APFIFF ⏰

90. Minute: Es gibt 3 Minuten Nachspielzeit. Die Borussen spielen sich nach langer Zeit mal wieder in den Bayern-Strafraum, aber Stindl bekommt den Ball bei der Ballannahme an den Arm.

88. Minute - WECHSEL 🔄: Bayern Münchens Profi MARTINEZ darf nochmal kurz anschwitzen, Perisic muss runter.

86. Minute - TOR ⚽: Der eingewechselt Wendt vergisst Pavard weiter hinter ihm auf der rechten Seite. Der passt scharf herein in den Fünfmeterraum, wo GORETZKA seine Fußspitze hinhält und den Ball in die lange Ecke längt. Gegen den FC Bayern darf man halt nicht nachlassen, das sollte auch das Borussen-Team wissen.

82. Minute - WECHSEL 🔄: Bei Mönchengladbach kommt BÉNES für Embolo ins Spiel. Stindl rückt nun nach ganz vorne. Der verliert jedoch im Mittelfeld unnötig den Ball.

81. Minute: Von der Borussia kommt seit einer Viertelstunde nur noch wenig, Vorstöße in den gegnerischen Strafraum gab es zuletzt keine mehr. Bénes macht sich am Spielfeldrand bereit.

77. Minute - WECHSEL 🔄: Zirkzee muss raus, dafür kommt ein 25-Jähriger: Stürmer "Otschi" WRIEDT, der seit Sommer 2017 für die zweite Mannschaft des FC Bayern spielt.

74. Minute: Mönchengladbachs Kapitän Stindl kann heute keine Akzente setzen. Die Vorstöße der Gäste werden weniger.

70. Minute - WECHSEL 🔄: Borussen-Trainer Rose bringt WENDT und holt Herrmann raus. Bensebaini bekommt einen Zettel in die Hand gedrückt mit einem schönen Rose-Gruß. Es sieht so aus, als ob die Gäste auf Dreierkette mit Wendt, Ginter und Lainer umschalten. Bensebaini rückt weiter vor.

69. Minute - GELBE KARTE 🔶: Mönchengladbachs LAINER wird verwarnt, weil er Coman auf den Fuß tritt. Die Bayern stoßen nun oft in den Gäste-Strafraum vor.

66. Minute: Die Hereingabe von rechts von Kimmich ist gefährlich, der Ball geht jedoch nichts aufs Tor. Kurz darauf muss Borussen-Torwart Sommer blitzschnell nach unten tauchen, weil ein Schuss von Gnabry noch abgefälscht wird. Die Bayern sind in den vergangenen zehn Minuten stärker geworden. Die Mönchengladbacher stehen erstmals in dieser Partie tief in ihrer Hälfte.

64. Minute: Der eingewechselte Davies verliert auf der linken Seite den Ball, erkämpft ihn sich aber gleich zurück und holt eine Ecke heraus. Den Ball von rechts köpft Pavard übers Tor.

60. Minute - WECHSEL 🔄: FCB-Trainer Flick bringt Geburtstagskind COMAN und DAVIES für Cuisance und Hernandez - also zwei sehr schnelle Spieler. Kurz davor klärt Jantschke gegen Gnabry zur Ecke. Die ist jedoch unglaublich ungefährlich.

55. Minute: Zweikampf zwischen Embolo und Pavard, bei dem der Mönchengladbacher Profi einen Tick zu spät an den Ball kam. Auch wenn es für Embolo offensichtlich schmerzhafter war, der Einwurf für die Gäste ist hier eine falsche Entscheidung.

53. Minute: Gute Flanke zu Gnabry in die rechte Strafraumhälfte der Gäste, aber Gnabry nimmt den Ball schlecht an, so dass sein Schuss letztlich geblockt werden kann. Kurz darauf auf der anderen Seite die Mönchengladbacher mit der guten Chance: Embolo passt auf Herrmann rechts in den Strafraum, der nimmt den Ball direkt: Torwart Neuer kann den Ball parieren.

48. Minute: Spannende Szene: Bensebaini von links mit einer scharfe Hereingabe, aber Embolo und Alaba verpassen den Ball, Torwart Neuer will ihn fangen, der Ball flutscht aber aus seinen Armen wieder raus und er schießt im Fallen den Ball noch weg. Allerdings landet der Ball vor den Füßen von Herrmann, sein Schuss geht aber über das Tor. Kurz darauf die nächste gute Offensivaktion der Gäste, aber Embolo steht knapp im Abseits.

46. Minute - WECHSEL 🔄: Mönchengladbachs Elvedi kehrt nicht auf den Platz zurück: JANTSCHKE rückt für ihn ins Team.

WIEDERANPFIFF ⏰

HALBZEIT ⏰ - Mönchengladbach ist hier in München das bisher bessere Team, das bezeugt auch die Statistik: Borussia hat 54 % Ballbesitz. Die Gastgeber wirken nach dem Pokalspiel etwas müde, zudem fehlen mit Lewandowski und Müller vorne die etablierten und torgefährlichen Stammspieler. Ob Mönchengladbach auch in der zweiten Halbzeit so offensiv auftritt?

45. Minute - GELBE KARTE 🔶: Mönchengladbachs BENSEBAINI wird verwarnt, nachdem er zu spät an den Ball kommt. Er fehlt der Borussia im nächsten Spiel am Dienstag gegen Wolfsburg: es war seine fünfte Gelbe Karte. Kurz darauf kommt Perisic zum Kopfball, aber diesmal ist auf Torwart Sommer Verlass.

43. Minute: Gnabry schlägt im Borussen-Strafraum einen Haken nach dem anderen, bleibt aber immer wieder an Elvedi hängen, noch nicht mal eine Ecke springt da heraus.

39. Minute: Nach einer Flanke von links köpft der Ex-Mönchengladbacher und jetzige Bayern-Profi Cuisance einen Ball mit Wucht neben das Tor. Die Bayern wirken etwas müde, sie haben am Mittwoch ja im Pokal-Halbfinale gespielt. Aber sie haben offensiv mit Cuisance und Zirkzee frische Spieler und zwei hungrige junge Talente, die sich beweisen wollen und sollen.

37. Minute - TOR ⚽: Eigentor von PAVARD, nachdem er die Flanke von Herrmann ins eigene Tor lenkt, hinter ihm lauerte Herrmann - er musste also ran. Zwei kuriose Tore bisher in einem unterhaltsamen Spiel.

34. Minute: Das Spiel ist etwas ruhiger geworden, aber weiterhin bestimmt Mönchengladbach vorwiegend das Spiel.

30. Minute: Die Gäste aus Mönchengladbach sind das bessere, jedoch nicht das cleverere Team - das ist die bisherige Bilanz nach einer halben Stunde.

26. Minute - TOR ⚽: Und der nächste Patzer - und der führt zur Führung der Gastgeber. Nach einem Rückpass spielt Schlussmann Sommer unbedrängt einen Ball auf die Füße von ZIRKZEE, der bedankt sich und schießt den Ball direkt ins leere Tor. Es ist das vierte Saisontor für den 19-Jährigen bei seinem siebten Einsatz für die Profis in dieser Saison.

Zirkzee (links) bejubelt sein viertes Saisontor mit Gnabry

25. Minute: Und die nächste Riesenchance - diesmal auf der anderen Seite für die Gäste. Embolo köpft eine Flanke zu ungenau, Torwart Neuer pariert den Ball, den Nachschuss aus wenigen Meter schießt Embolo dann neben den Pfosten.

22. Minute: Riesenfehler von Nationalmspieler Ginter, dem im Strafraum der Ball verspringt. Hernandez schießt aus wenigen Metern, aber Torwart Sommer pariert den Ball weltklasse. Danach prallt Hernandez gegen Bensebaini - beide müssen behandelt werden. Beide können jedoch weiterspielen.

21. Minute: In den ersten 20 Minuten zeigt Mönchengladbach eine mutige, offensive Leistung, hat sogar mit 53 % mehr Ballbesitz als die Bayern. Die Frage ist jedoch, wie lange die Borussia das durchhalten kann.

16. Minute: Abseits - ein wunderschönes Tor der Borussia wird per Videoassistenz nicht gegeben. Embolo hatte den Pass auf Hofmann gespielt, der alleine vor FCB-Towart Neuer auftauchte und den Ball flach ins Tor schob. Zuvor hatte er offenbar minimal im Abseits gestanden. Ein Tor gegen die Bayern in seinem 100. Bundesligaspiel, da hätte sich sich Hofmann wohl besonders gefreut. So bleibt es beim 0:0 nach rund einer Viertelstunde.

14. Minute: Borussias Neuhaus versucht sich an einem Ball in die Schnittstelle, aber die Bayern-Abwehr passt auf.

11. Minute: Perisic lässt auf Höhe des Elfmeters den Ball nach einer Hereingabe mit der Brust zu Cuisance abprallen, sein Vollspann-Schuss verfehlt das Tor jedoch deutlich.

10. Minute - WECHSEL 🔄: Offenbar kann Thuram nicht richtig laufen, er geht in keinen Zweikampf und humpelt. EMBOLO ersetzt ihn - das ist bitter für Borussia Mönchengladbach.

6. Minute: Thuram liegt auf dem Boden, er wird behandelt. Obwohl auch diesmal Boateng ganz in der Nähe war, hat der Weltmeister von 2014 damit jetzt nichts zu tun. Da scheint sich der Franzose ohne Fremdeinwirkung verletzt zu haben. Thuram wird an der Seitenlinie weiter behandelt, will dann offenbar weiterspielen. Embolo zieht jedoch vorsichtshalber schon mal sein Trikot an.

4. Minute: Die Gäste versuchen, die Bayern vom eigenen Sechzehner fern zu halten und sich nicht das Spiel vom Deutschen Meister aufdrücken zu lassen. Das gelingt ihnen bisher gut, aber es sind ja auch erst einige Minuten gespielt.

2. Minute: Foul von Boateng an Borussias Thuram, Freistoß für die Gäste. Nach einem abgeblockten Thuram-Schuss gibt es Ecke für Mönchengladbach. Die birgt jedoch keinerlei Gefahr.

ANPFIFF ⏰

18:25 Uhr: Nochmal kurz zu Cuisance, der Mönchengladbach ja nicht ganz ohne Mißtöne verlassen hat. Cuisance dachte offenbar bei seinem Wechsel, er würde jetzt deutlich mehr Spielpraxis bekommen als zuvor in Gladbach. Welche Überraschung, dem war nicht so. Jetzt kann er sich gegen seinen Ex-Klub zeigen.

18:18 Uhr: FCB-Trainer Hansi Flick hat mit seiner Mannschaft 23 seiner bisher 26 Pflichtspiele gewonnen. Zum Vergleich: Pep Guardiola gewann 21 seiner ersten 26 Pflichtspiele.

18:11 Uhr: Bei Borussia Mönchengladbach fehlt der gesperrte Alassane Pléa. BMG will natürlich in der Champions League kommende Saison spielen, allerdings lässt das Team von Trainer Marco Rose seit dem Bundesliga-Restart leichtfertig Punkte liegen, steht punktgleich mit Bayer Leverkusen derzeit auf Platz vier.

Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Kramer, Neuhaus, Hofmann, Herrmann, Stindl, Thuram.

18:07 Uhr: Der FCB hat so viele Tore erzielt wie noch nie nach 30 Spieltagen: 90. Allerdings ist Torjäger Robert Lewandowski heute nicht dabei - gelbgesperrt. Aus diesem Grund fehlt ach Thomas Müller. Und damit sind wir auch schon bei der Aufstellung des Deutschen Rekordmeisters: Erstmals in der Startelf steht Michaël Cuisance - ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub. Er wird offensiv mit Joshua Zirkzee zusammenspielen.

Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Hernandez, Kimmich, Goretzka, Cuisance, Gnabry, Perisic, Zirkzee.

18:03 Uhr: Immerhin hat Mönchengladbach das Hinspiel mit 2:1 gewonnen - dank des Doppelpacks von Ramy Bensebaini. Zudem können die Gäste vom Niederrhein in der Allianz-Arena in München bei den vergangenen acht Partien eine ausgeglichene Bilanz vorweisen: Drei Siege, zwei Niederlagen, drei Unentschieden. Und: Seit Sommer 2014 hat kein anderer Bundesligist so viele Punkte gegen den FC Bayern geholt wie Mönchengladbach: nämlich 17.

18:01 Uhr: Vorzeitig Deutscher Meister werden kann der FC Bayern heute nicht - denn da hat Borussia Dortmund am Nachmittag nicht mitgespielt. Durch das 1:0-Siegtor von Erling Haaland in der Nachspielzeit bei Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf beträgt die Punktedifferenz derzeit vier Punkte. Sollte der FC Bayern München heute gewinnen, wären es sieben Zähler Vorsprung. Bei noch drei ausstehenden Spielen kann der BVB theoretisch den FCB also noch einholen. Zudem kann heute Abend Borussia Mönchengladbach mit einem Auswärtssieg den Bayern einen herben Dämpfer verpassen.

18:00 Uhr: Herzlich Willkommen zum DW-Liveticker! Das Topspiel des 31. Spieltags steht an: Tabellenführer FC Bayern München empfängt Borussia Mönchengladbach.