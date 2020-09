FC Augsburg kocht Borussia Dortmund ab

Die Fans des FC Augsburg feiern mit ihrer Mannschaft, die Gäste von Borussia Dortmund reiben sich verwundert die Augen: Mit 0:2 (0:1) hat der Favorit am 2. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim Außenseiter verloren. Felix Uduokhai (40. Minute) und der ehemalige Schalker Daniel Caligiuri (54.) trafen für die Mannschaft des früheren BVB-Angreifers Heiko Herrlich, die mit sechs Punkten einen perfekten Saisonstart hingelegt hat. Zumindest für 24 Stunden ist der FCA erstmals in der Vereinsgeschichte Bundesliga-Tabellenführer.

Später Ausgleich für Union

Die Borussia aus Mönchengladbach kam zu Hause gegen den FC Union Berlin nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Das Team von Trainer Marco Rose ging gegen die Berliner durch Torjäger Marcus Thuram zwar in Führung (56.), musste sich nach dem Treffer von Nico Schlotterbeck (80.) aber mit nur einem Punkt zufrieden geben. Besonders defensiv offenbarte die Borussia Schwächen und steht nun erstmals seit fünf Jahren nach zwei Spieltagen noch ohne Sieg da. Vor dem Derby beim 1. FC Köln am kommenden Wochenende wächst bereits der Druck.

Ebenfalls 1:1 (1:1) endete das Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und RB Leipzig. Für die Leipziger, bei denen Neuzugang Alexander Sörloth eingewechselt wurde, war es ein etwas glücklicher Punktgewinn. Emil Forsberg (14.) hatte RB früh in Führung gebracht, doch Kerem Demirbay gelang nur kurze Zeit später der Ausgleich (20.). Das Team von Trainer Julian Nagelsmann verpasste damit nach dem Auftaktsieg gegen Mainz einen perfekten Start in die Bundesliga-Saison. Die bessere Mannschaft war Bayer Leverkusen, für die der Ex-Leipziger Patrik Schick fast den 2:1-Siegtreffer markiert hätte. Allerdings galt der schöne Fernschuss des Tschechen nicht, weil er knapp im Abseits gestanden hatte. Die Werkself konnte in ihrem 1400. Bundesliga-Spiel wegen schlechter Chancenverwertung ihren Leipzig-Fluch nicht beenden, auch im fünften Heimspiel gelang gegen den Champions-League-Halbfinalisten kein Sieg.

Stuttgart dreht das Spiel in Mainz

Wenige Tage nach dem Spielerstreik beim FSV Mainz 05 gab es auch sportlich keine positiven Schlagzeilen für die 05er: Gegen den VfB Stuttgart gab es eine 1:4 (1:1)-Pleite, die zweite Niederlage im zweiten Saisonspiel. Den Mainzern stehen weitere unruhige Tage bevor, Trainer Achim Beierlorzer muss sogar um seinen Job bangen. "Die Gesamtlage in Mainz ist bedenklich, das wissen wir auch", hatte FSV-Sportvorstand Rouven Schröder schon vor dem Spiel bei Sky gesagt: "Es ist ganz wichtig, dass wir in die Analyse gehen, und dabei wird es auch um den Trainer gehen." Silas Wamangituka (45.), Daniel Didavi (61.), Mateo Klimowicz (80.) und Sasa Kalajdzic (86.) bescherten Stuttgart den ersten Sieg nach der Rückkehr ins Oberhaus. Robin Quaison (13.) hatte Mainz in Führung gebracht. Zwei Platzverweise gab es: Der Mainzer Moussa Niakhaté musste wegen wiederholten Foulspiels mit Gelb-Rot runter (77.), aus dem gleichen Grund sah Stuttgarts Pascal Stenzel in der Nachspielzeit die Ampelkarte (90.+1).

Aufsteiger Arminia Bielefeld ist nach über elf Jahren Bundesliga-Abstinenz ein erfolgreiches Heim-Comeback gelungen. Die Mannschaft von Trainer Uwe Neuhaus setzte sich am Samstag mit 1:0 (0:0) gegen den 1. FC Köln durch. Joan Simun Edmundsson gelang zwölf

Minuten nach seiner Einwechslung das entscheidende Tor (78. Minute). Für die punktlosen Kölner war es hingegen wie schon in der

vergangenen Saison der Fußball-Bundesliga bereits die zweite Niederlage im zweiten Spiel.

Hertha zu schwach für Frankfurt

Am Freitagabend hatten Hertha BSC und Eintracht Frankfurt den 2. Spieltag eröffnet. Dabei war die Eintracht in vielen Belangen besser und setzte sich Verdient mit 3:1 (2:0) durch. André Silva (30./Foulelfmeter) und Bas Dost (36.) sorgten für die Halbzeitführung. In der Pause wechselte Hertha-Trainer Bruno Labbadia gleich dreimal aus und brachte damit etwas mehr offensiven Schwung in sein Team. Doch erneut traf Frankfurt: Sebastian Rode erzielte das 3:0 (70.) und entschied die Partie. Berlin kam nur noch durch ein Eigentor von Martin Hinteregger zum Erfolg (76.).

Der FC Bayern München muss nach seinem Triumph im UEFA Supercup erst am Sonntag ran. Der Rekordmeister tritt bei der TSG 1899 Hoffenheim an (Anstoß 15:30 Uhr). In der vergangenen Saison war der Auftritt der Bayern in Sinsheim ein denkwürdiger, weil die Partie nach Protesten gegen TSG-Mäzen Dietmar Hopp unterbrochen wurde. Die letzte Paarung des 2. Spieltags ist am Sonntagabend das Spiel SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg (18 Uhr).