Fast 45 Millionen US-Dollar für ein Stegosaurus-Skelett

18.07.2024 18. Juli 2024

Immer wieder finden Forscher Überreste aus der Zeit der Dinosaurier, die dann meist teuer versteigert werden. So wie jetzt das Stegosaurus-Skelett Apex. Das Fossil brachte in New York eine absolute Rekordsumme ein.