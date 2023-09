Fast 300 Tote bei verheerendem Erdbeben in Marokko

Das marokkanische Innenministerium sprach am frühen Samstag von mindestens 296 getöteten Menschen. Es ist aber klar, dass es wenige Stunden nach dem Beben noch keinen vollständigen Überblick geben kann. Die Krankenhäuser in Marrakesch melden einen "massiven Zustrom" von Verletzten. Insgesamt wurden bislang mehr als 150 Menschen eingeliefert.

Zerstörungen in Marrakesch Bild: Al Oula TV via REUTERS

Die Erschütterungen haben die historische Altstadt von Marrakesch, ein UNESCO-Weltkulturerbe, schwer getroffen. Bilder und Videos aus sozialen Netzwerken zeigen zerstörte Gebäude. Menschen rannten in Panik aus ihren Häusern und blieben aus Angst vor Nachbeben im Freien. Der Strom und das Telefonnetz fielen vorübergehend aus. Das Beben war auch in den Küstenstädten Rabat, Casablanca und Essaouira sowie im Nachbarland Algerien und sogar noch in Portugal zu spüren.

In Marrakesch sind Teile der berühmten roten Mauern eingestürzt Bild: KFS/imageBROKER/picture alliance

Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hat sich das Beben um 00.11 Uhr MESZ im Atlasgebirge in einer Tiefe von 18,5 Kilometern gut 70 Kilometer südwestlich von Marrakesch und 60 Kilometer nordöstlich der Stadt Taroudant ereignet. Das Geofon des Helmholtz-Zentrums Potsdam gab die Stärke des Bebens mit 6,9 an. Kurze Zeit später wurde noch einmal ein Nachbeben der Stärke 4,9 registriert.

Im Jahr 2004 waren bei einem Erdbeben im Nordosten Marokkos mindestens 628 Menschen getötet und 926 verletzt worden. 1980 erschütterte ein Beben der Stärke 7,3 das benachbarte Algerien. Dabei kamen 2500 Menschen ums Leben.

sti/rb/wa (AFP, AP, dpa, Reuters)