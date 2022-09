Westminster Hall

In Westminster Hall, dem ältesten Teil von Westminster, soll Queen Elizabeth II. von Donnerstag bis Sonntag aufgebahrt werden, so dass möglichst viele Menschen von ihr Abschied nehmen können - 23 Stunden am Tag. Hunderttausende Besucher werden erwartet. Am Montag folgt dann die staatliche Trauerfeier mit 2000 geladenen Gästen in der Abtei von Westminster.