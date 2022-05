Farben in der Kunst: Zwischen Kontrasten und Abstraktion

Grün wie die Natur

Grasgrüne Sommerwiesen, Sträucher mit hellgrünen Blättchen am Wegesrand oder die dunkelgrünen Nadeln eines Tannenbaumes: Die Farbe Grün ist in der Natur allgegenwärtig - so auch in der Kunst. In den Landschaftsmalereien von Auguste Renoir, Vincent Van Gogh oder Paul Cézanne sind die Nuancen der Naturfarbe nicht mehr wegzudenken.