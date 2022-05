Viel zu tun

Der neue Fund reiht sich ein in eine Liste spektakulärer Entdeckungen: Im Februar 2021 fand man 16 Grabkammern am Rande der Stadt Alexandria. Im selben Monat wurde in Sohag eine gut 5000 Jahre alte Brauerei entdeckt. Im April 2021 folgte die "Verlorene Goldene Stadt" bei Luxor und im März diesen Jahres präsentierte man in Sakkara fünf aufwändig verzierte Grabkammern (hier im Bild zu sehen).