Familienzusammenführung in Korea: Ein letztes Wiedersehen

Sie symbolisieren die geballte Tragik der Teilung des Landes: die getrennten Familien, zerrissen während der Wirren des Koreakriegs (1950-53). Seit fast sieben Jahrzehnten leben sie in Nord- und Südkorea, getrennt von einem verminten undurchdringlichen Grenzstreifen.

Am kommenden Montag (20.08.) jedoch haben einige von ihnen die Möglichkeit, ihre Verwandten ein einziges und ein letztes Mal in ihrem Leben wiederzusehen. Denn wer einmal für eine Familienzusammenführung ausgewählt wurde, scheidet unwiderruflich aus dem Auswahlverfahren aus.

In einem Ferienressort im Diamantengebirge Nordkoreas, nur eine halbe Autostunde von der entmilitarisierten Zone entfernt, werden sie für drei Tage lang aufeinander treffen.

(Archiv) Ein Computer sucht per Zufallsprinzip die Familien aus, wie hier im Jahr 2015

Politische Geisel

Noch immer ist praktisch jede Kommunikation zwischen den beiden Koreas untersagt. Seit den 2000er Jahren jedoch, als sich die Beziehungen zwischen den Staaten während der sogenannten Sonnenscheinpolitik verbesserten, fanden bislang über 20 Familienzusammenführungen statt.

Sie hingen dabei stets von der Willkür des nordkoreanischen Regimes ab, das die Treffen an politische Bedingungen knüpft. Allzu oft hat Pjöngjang den zivilen Austausch pausiert. Das letzte Treffen fand im Jahr 2015 statt. Während des innerkoreanischen Gipfeltreffens zwischen Südkoreas Präsident Moon Jae-in und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un einigten sich beide Seiten jedoch, die Familienzusammenführungen nun wiederaufzunehmen.

(Archiv) Wer sich einmal mit der Familie getroffen hat, scheidet unwiderruflich aus dem Auswahlverfahren aus. Ein zweites Treffen ist somit nicht mehr möglich

Per Zufallsprinzip

Allein das Auswahlverfahren für die Treffen ist brutal. Ein Computer-Algorithmus wählt per Zufallsprinzip aus ursprünglich 130.000 Bewerbern, von denen die meisten jedoch längst verstorben sind. Nach einer ersten Runde bleiben rund 500 Knadidaten übrig.

Die nordkoreanischen Behörden forschen anschließend die Verwandten jenseits der Grenze aus. Am Ende wurden jetzt 190 Südkoreaner ausgewählt. Drei Tage lang haben sie Zeit, wo sie in einem Festsaal in der Hotelanlage bei plärrender Volksmusik zwischen Sicherheitsbeamten und Fernsehteams so etwas wie Intimität herstellen müssen.

Zwei Stunden unter vier Augen

Ein Gespräch unter vier Augen ist während des gesamten Aufenthalts nur für zwei Stunden erlaubt. Und die müssen dann für ein Leben reichen, falls die Wiedervereinigung zu ihren Lebzeiten nicht passieren sollte.

Dabei versterben jedes Jahr nach Angaben des Roten Kreuz rund 3.600 Angehörige, also zehn Südkoreaner pro Tag, die nie ihre Heimat im Norden betreten konnten. In Nordkorea, wo die Menschen laut Amnesty International im Schnitt zwölf Jahre früher als jene im Süden sterben, dürften nur mehr wenige Tausende Angehörige am Leben sein.

Seit Anfang des Jahres herrscht politisches Tauwetter zwischen Nord- und Südkorea. Ein drittes Gipfeltreffen zwischen Kim Jong Un (l.) und Moon Jae-in ist für September geplant

Wiedervereinigung unerwünscht

In Folge der innerkoreanischen Annäherung seit Beginn des Jahres hat sich die Einstellung der Südkoreaner gegenüber dem nördlichen Nachbarn grundlegend gewandelt. Laut einer Umfrage des öffentlich-rechtlichen Rundfunks KBS vom Mittwoch antworteten 20 Prozent aller Befragten, Sympathien für Nordkorea zu hegen. Im letzten Jahr waren es nur ein knappes Zehntel davon.

Gleichzeitig jedoch gaben nur mehr 20 Prozent der Südkoreaner an, dass die koreanische Halbinsel wiedervereinigt gehöre. Noch nie lag dieser Wert so niedrig - besonders in der Altersgruppe der unter 29-Jährigen sinkt die Bereitschaft zur Wiedervereinigung rapide. Für die Jugend Südkoreas wird der Norden vor allem als Ausland wahrgenommen und eine Wiedervereinigung als wirtschaftliche Last, glauben Meinungsforscher. Jene Generation, die sich noch an Korea als vereintes Land erinnern kann, ist praktisch am Aussterben.