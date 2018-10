Hat der Kronprinz den Bogen überspannt?

Die Aufmerksamkeit der Menschen im Konferenzsaal in Riad und der Weltpresse waren ihm sicher, als der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman (Artikelbild) zwei Mobiltelefone zeigte, um seine Vision zu verdeutlichen: Der Unterschied zwischen einer normalen Stadt und der gigantischen Planstadt Neom würden so groß sein "wie der Unterschied zwischen diesem Handy und diesem Smartphone". Neom ist ein Zukunftsprojekt der Superlative, 500 Milliarden US-Dollar teuer, flächenmäßig größer als Mecklenburg-Vorpommern, und es soll sogar komplett CO2-neutral werden. Wenn 2025 der erste Bauabschnitt fertiggestellt ist, sollen in Neom Männer und Frauen zusammen arbeiten dürfen - und den Kronprinzen einmal mehr als Reformer mit zeitgemäßem Gesellschaftsbild ausweisen.

Ein Jahr später sind wieder zahlreiche Manager, Investoren und Wirtschaftslenker in Riad zum "Wüsten-Davos" erschienen, allerdings blieben auch viele Größen aus Protest fern. Und die Aufmerksamkeit, die bin Salman zuteil wird, ist weniger wohlwollend als im Vorjahr: Die Konferenz wird überschattet von der grausamen Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi und der Rolle, die das Königshauses bei diesem Verbrechen gespielt hat. Als Riad gut zwei Wochen nach dem Verschwinden Khashoggis in Istanbul dem öffentlichen Druck nicht länger standhielt und die Tötung des Journalisten einräumte, beeilte es sich, eine mögliche Verwicklung des Kronprinzen zu dementieren. Die internationalen Vorwürfe gegen das Königshaus wiegen jedoch weiter schwer. Ob sie die weitere Karriere des Thronfolgers gefährden, bleibt abzuwarten.

Mohammed bin Salmans Weg zur Macht

Als Mohammed bin Salman 1985 geboren wurde, stand er in der Thronfolge auf aussichtslosem Posten: Sein Großvater, Staatsgründer Abd al-Aziz al Saud, hatte mehr als 40 Söhne, die ihm wiederum hunderte männliche Enkel bescherten. Mohammeds Vater Salman ist der zweitjüngste von sieben Söhnen, die al Saud mit seiner Frau Hasa bint Sudairi hatte, und die innerhalb der Großfamilie besonders mächtig waren. Nach dem Tod des Staatsgründers beerbten ihn bislang sechs seiner Söhne. Weil zwei höher in der Thronfolge stehende Brüder zuvor starben, kam Salman mit 79 Jahren gegen alle Wahrscheinlichkeit doch zum Zuge.

König Salman (links) mit seinem Sohn Mohammed bin Salman

Auf dem Gipfel der Macht angekommen, begann Salman bald, seine eigenen Nachkommen gegen die Konkurrenten aus der Familie in Stellung zu bringen und seinen Sohn Mohammed nach und nach als seinen Nachfolger aufzubauen. Im April 2015 machte er einen Neffen zum Thronfolger und seinen Sohn Mohammed zu dessen Vize. Letzterer aber war die treibende Kraft im Politikbetrieb, begann als Verteidigungsminister die Bombardements im Jemen und rief 2016 die "Vision 2030" aus, eine Wirtschaftsoffensive, die Saudi-Arabien weniger abhängig vom Öl machen soll. Im Juli 2017 machte Salman seinen Sohn auch formell zum Kronprinzen.

Ein Modernisierer nur auf den ersten Blick

Mohammed bin Salman ist der erste starke Mann einer neuen Herrschergeneration - deshalb lagen auch Hoffnungen auf ihm, er könne die Gesellschaft Saudi-Arabiens ins 21. Jahrhundert führen. Im Juni 2018 schien er die Erwartungen an ihn zu erfüllen, als er das Autofahrverbot für Frauen aufhob. Der Kronprinz wies die Religionspolizei in ihre Schranken und legalisierte Kinos. "An den Grundstrukturen von Staat und Gesellschaft will er aber nicht rühren", schrieb der Islamwissenschaftler Guido Steinberg im August im Schweizer Onlinemagazin "Republik". Saudi-Arabien "war bereits vor 1979 ein autoritär regierter Staat, in dem die Religionsgelehrten der wichtigste Partner der Herrscherfamilie waren". Damals hatten religiöse Fanatiker aus der streng konservativen Glaubensrichtung des Wahhabismus die Große Moschee in Mekka besetzt. Das Königshaus sicherte seine Macht, indem es die Befugnisse der wahhabitischen Geistlichen erweiterte, die im Laufe der Jahrzehnte immer strengere Vorschriften verhängten. Wenn Mohammed bin Salman diese Vorschriften nun schrittweise lockert, so verliert er doch niemals die Absicherung der eigenen Herrschaft aus den Augen.

Das Image des Reformers, der sein Land modernisiert und so private Investoren anlockt, fiel im November 2017 endgültig in sich zusammen, als bin Salman vier amtierende Minister, elf Prinzen und etwa 200 Unternehmer festnehmen ließ. Saudi-arabische Medien stellten die Festnahmen als Schlag gegen Korruption dar; die Liste der Festgenommenen umfasste jedoch vor allem einflussreiche Verwandte des Kronprinzen, die möglicherweise zu Konkurrenten um die Macht hätten werden können.

Harte Hand gegen Schiiten

Im Schatten seines Vaters hat der Kronprinz freie Hand, um die Stellung des Königshauses in dem Wüstenstaat auch für die Zukunft zu sichern. "Er will Reformen, die das Land ins 21. Jahrhundert bringen, aber eben in das 21. Jahrhundert nach chinesischem Modell und nicht nach einem liberal-westlichem Modell", sagte Nahostexperte Guido Steinberg der Plattform Qantara.de. Um die Untertanen zur Gefolgschaft zu bewegen, schreckt bin Salman nicht vor Gewalt zurück, insbesondere gegen die Schiiten im Land. Im Januar 2016 ließ die Regierung 47 angebliche Terroristen hinrichten, darunter auch den prominenten schiitischen Prediger Nimr al-Nimr. Seine Anhänger in der Stadt Awamiya reagierten mit einem Aufstand, der damit endete, dass die Armee einrückte und ein komplettes Altstadtviertel dem Erdboden gleichmachte.

Zerstörung in der saudischen Stadt Awamiya

Beim Umgang mit Schiiten schwingen immer auch strategische Überlegungen um die regionale Vormachtstellung mit: Im Jemen bombardiert Saudi-Arabien seit 2015 schiitische Huthi-Rebellen, weil es befürchtet, der schiitisch dominierte Erzfeind Iran würde sonst in dem Land einen Brückenkopf auf der arabischen Halbinsel errichten.

Bin Salmans Anti-Iran-Achse

Die saudische Feindschaft mit dem Iran bestimmt auch die Wahl der Verbündeten: Unter Mohammed bin Salman entwickelt sich eine Anti-Iran-Achse zwischen Riad, Washington und Israel. Nach dem eher saudi-kritischen US-Präsidenten Barack Obama sucht dessen Nachfolger Donald Trump die Nähe zu Riad. Saudi-Arabien war das allererste Ziel der Air Force One nach seiner Amtsübernahme. Trump und König Salman vollführten gemeinsam einen traditionellen Schwertertanz, Trump-Schwiegersohn Jared Kushner und der Kronprinz unterhielten sich bis in die Nacht. Trump handelte ganz im Sinne des Verbündeten, als er im Mai den Atomvertrag mit Iran aufkündigte.

Der Kronprinz gewann auch Israel als Verbündeten, indem er nach einem Kushner-Besuch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas im November 2017 nach Riad bestellte und ihm einen Friedensdeal zum Nachteil der Palästinenser aufdrängen wollte.

US-Präsident Donald Trump beim Schwertertanz mit König Salman (3. v. l.)

Übersteht der Kronprinz den Fall Khashoggi?

In den drei Jahren, in denen Mohammed bin Salman die Macht immer konsequenter an sich gezogen hat, hat er ein erstaunliches Fundament gelegt. Ob es die heftigen Erschütterungen im Fall Khashoggi übersteht, hat er jedoch selbst kaum in der Hand. Eher liegt der Ball bei Donald Trump, der zumindest in der Katar-Krise 2017 Riad treu beigestanden hatte. Bislang hat Trump die Bündnistreue zu Saudi-Arabien aufrecht erhalten und öffentlich die Erklärungen aus dem Königshaus zunächst als glaubwürdig beurteilte, anschließend jedoch weitere Auskünfte verlangte.

Nahostexperte Steinberg glaubt, dass Saudi-Arabien nur dann einlenkt, wenn die westlichen Länder, wie im Fall Skripal, mit einer Stimme sprechen: "Wenn die Amerikaner nicht mit dabei sind, wird dies nicht zu einer Verhaltensänderung der Saudis führen."

In Deutschland ist gerade ein Stopp aller Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien in der Diskussion. Bislang hat die Bundesregierung jedoch nur moderaten Druck ausgeübt, nachdem Außenminister Heiko Maas erst im September einen Streit mit Riad beigelegt hatte. Auch diese Versöhnung gehört zum Fundament, auf dem Mohammed bin Salman steht - und vielleicht den Fall Khashoggi übersteht.