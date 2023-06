Faktencheck: Wurde das vermisste U-Boot leer aufgefunden?

Der Sauerstoff in dem mit fünf Passagieren besetzten U-Boot "Titan" wird immer knapper - und damit auch die Zeit für eine mögliche Rettung. Die Menschen waren am 18. Juni mit der Firma OceanGate aufgebrochen, um die 1912 gesunkene Titanic in fast vier Kilometern Tiefe zu besichtigen. Nach etwa einer Stunde und 45 Minuten brach der Kontakt zum U-Boot ab. Seitdem suchen Rettungskräfte mit Hochdruck nach den fünf Menschen.

Gleichzeitig gehen News darüber um die Welt und so auch immer wieder Falschmeldungen zum Stand der Dinge. Das DW-Faktencheck-Team ist einer der jüngsten Behauptungen nachgegangen.

Ist das U-Boot wirklich leer gefunden worden?

Behauptung: "Das vermisste OceanGate-U-Boot wurde leer gefunden" heißt es auf einem angeblichen Screenshot eines CNN-Beitrags, der auf Facebook geteilt wird.

DW-Faktencheck: Falsch.

Die Suche nach dem vermissten U-Boot "Titan" läuft weiter auf Hochtouren. Bild: ABACA/picture alliance

Innerhalb weniger Stunden wurde der Facebook-Beitrag Tausende Male geteilt, auch auf TikTok ist ein Video zu der angeblichen Nachricht zu sehen. Doch der Screenshot ist eine Manipulation: CNN News hat diese Nachricht nie veröffentlicht, weder auf der offiziellen Webseite des US-amerikanischen Nachrichtensenders noch auf ihren Social-Media-Accounts. Außerdem gibt es keine Medienberichte, die bestätigen, dass das U-Boot überhaupt gefunden wurde.

Der angebliche CNN News-Beitrag ist eindeutig manipuliert worden

Und der angebliche Beitrag zeigt weitere Beweise auf, dass es sich um einen klaren Fake handelt: Der Beitrag behauptet, die angebliche Co-Gründerin von OceanGate, Wendy Rush, hätte berichtet, dass das U-Boot leer gefunden worden sei. Dabei ist Wendy Rush nicht die Co-Gründern, sondern bezeichnet sich auf ihrem LinkedIn-Profil selbst als Kommunikationsdirektorin der Firma sowie Expeditionsmitglied. Zudem ist sie die Ehefrau des Gründers und CEOs Stockton Rush, der sich aktuell ebenfalls in dem U-Boot befinden soll. Laut einem Artikel der New York Times ist Wendy Rush zudem die Nachfahrin eines Paares, das 1912 mit der Titanic unterging und verstarb.

Schaut man sich zudem den Screenshot des angeblichen CNN-Beitrags genauer an, fällt auf, dass er nicht das aktuelle Design des Nachrichtensenders hat: Der Screenshot zeigt das alte Layout von CNN in rot, das aktuelle Design ist allerdings schwarz. Zudem zeigt das angebliche Titelbild des Fake-Artikels nicht das U-Boot namens "Titan", das aktuell vermisst wird, sondern ein U-Boot mit dem Namen "Cyclops 1".

Die echte Webseite der CNN hat aktuell ein schwarzes Layout, kein rotes. Bild: edition.cnn.com



Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels wurde das vermisste U-Boot nicht gefunden, Rettungskräfte suchen immer noch daran. Die US-Küstenwache bestätigt die weitere Suche auf ihrem Twitter-Account.