Faktencheck: KI-Bild statt Angriff auf Flughafen Beirut

Was ist echt im Nahostkonflikt und was nicht? Diese Frage begleitet die Eskalation der Gewalt seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023. Denn vieles, was im Netz geteilt, geliked und kommentiert wird, ist weder authentisch noch aktuell. Und auch die jüngsten Kampfhandlungen zwischen der Hisbollah im Libanon und Israel werden in den Sozialen Netzwerken von einer Flut irreführender, manipulierter oder gefakter Inhalte begleitet. So auch in diesem Fall:

Behauptung: Zwei Bilder eines angeblichen Angriffs auf den Flughafen in Beirut gehen aktuell viral: "Ein Foto für die Geschichtsbücher. Ein Flugzeug der Fluggesellschaft MEA landet auf dem internationalen Flughafen von Beirut, während Israel den Flughafen unter Beschuss nimmt", schreibt ein User auf X und teilt dabei ein Bild, das den Flughafen zeigen soll. Ein anderer X-User teilt ein zweites Bild und behauptet , dass dies "ein Verkehrsflugzeug voller Passagiere am internationalen Flughafen von Beirut" sei.

DW Faktencheck: Fake.

Beide Bilder sind nicht echt, sondern wurden mithilfe von Künstlicher Intelligenz erzeugt. Dies wird bei näherer Betrachtung deutlich: Das oben abgebildete Bild soll ein Flugzeug im Landeanflug zeigen. Dabei sind im Vordergrund Gebäude zu sehen. Eines davon weißt beleuchtete Fenster auf, dessen Rahmen mal gerade, mal leicht schräg verlaufen und dabei seltsam unregelmäßig angeordnet sind - etwas, das uns häufiger bei Gebäuden in KI-generierten Bildern begegnet. Zudem erscheint beim Heranzoomen eine Art geblurrter Balken über Teilen der Flugzeugfenster und die Nase des Flugzeuges ist auffällig kurz.

Die Nase des Flugzeugs ist kürzer als bei den von MEA geflogenen Flugzeugtypen, die Lackierung des Hecks weicht ab und im vorderen Teil scheinen die Fenster zu fehlen. Auch das Gebäude weißt Bildfehler auf. Bild: X

Wir haben dies mit Fotos von Flugzeugen der Airline MEA verglichen. MEA fliegt nach Unternehmensangaben die Airbus-Modelle A320 200, A330 200 und A321 NEO. Alle Modelle besitzen eine längere Flugzeugnase als die im KI-generierten Bild. Und die Lackierung des Hecks weicht im auf X geposteten Bild von der tatsächlichen Lackierung ab. Zudem gibt es Auffälligkeiten bei den Flugzeuglichtern. Das dargestellte Licht oben auf dem Flugzeugrumpf entspricht nicht den internationalen Standards. Kollisionswarnlichter oben und unten auf dem Rumpf sind stets rot, nicht weiß, wie im Bild. Dies geht zum Beispiel aus dem Aviators Guide hervor.

KI-Detektor erkennt "erhebliche Hinweise auf Manipulation"

Das zweite Bild zeigt ein am Boden stehendes Flugzeug und Flughafengebäude im Hintergrund. Hier zeigen sich ähnliche Auffälligkeiten: zum Beispiel geschwungen-krumme Fensterreihen auf dem Gebäude hinten links, zu weit voneinander entfernte Fahrwerksreifen am Flugzeug oder seltsam beleuchtete Türen auf dem Flugzeugrumpf. Wir haben beide Bilder auch mit dem KI-Detektionstool von Truemedia.org prüfen lassen. In beiden Fällen kam die Software zu dem Ergebnis "Substantial Evidence of Manipulation" (Erhebliche Hinweise auf Manipulation).

Auch dieses Bild zeigt keinen echten Angriff auf den Flughafen Beirut. Das Bild ist KI-generiert, was ein Blick auf das Flugzeug sowie das Gebäude im Hintergrund zeigt. Bild: X

Die Bilder wurden trotz dieser Auffälligkeiten auf zahlreichen Plattformen wie Threads, Reddit, Telegram, Instagram oder X geteilt, wie eine Bilderrückwärtssuche zeigt.

Zudem berichteten mehrere Medien, unter anderem auf Arabisch , Russisch und Türkisch über den angeblichen Angriff und verwendeten dabei die KI-generierten Bilder. Selbst namhafte Medien wie CNN Turk oder MSN Türkisch fielen auf die Fakes herein und veröffentlichten sie.

Das Gebäude links sowie das Flugzeug zeigen Auffälligkeiten. Unter anderem sind die Fenster und Türen des Flugzeugs nicht stimmig und die Räder des Fahrwerks zu weit auseinander. Bild: X

Die Tatsache, dass die beiden untersuchten Bilder nicht authentisch, sondern KI-generiert sind, heißt jedoch nicht, dass es nicht auch tatsächlich Angriffe der israelischen Streitkräfte auf Ziele wie den Flughafen von Beirut gegeben hat. Anfang Oktober entstanden beispielsweise Aufnahmen , die zahlreiche Explosionen nahe des Flughafens zeigen.

Mitarbeit: Nicolas Hammerschlag Vicuna