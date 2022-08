Faktencheck: Kein Vogue-Cover mit Adolf Hitler und Eva Braun

Ein Vogue-Cover mit Adolf Hitler und Eva Braun? Klingt unglaublich. Doch Nutzende auf Twitter, VK, Telegram und Facebook behaupten genau das: Das US-Magazin für Mode und Lifestyle habe nicht nur in diesem Jahr der ukrainischen First Lady Olena Selenska und ihrem Mann, dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, einen Beitrag gewidmet, sondern 1939 auch Adolf Hitler und Eva Braun.

Behauptung: Ein Nutzer, der die Fotocollage postet, schreibt: "Wenn sie von europäischen Werten sprechen, meinen sie damit solche Fotos?" Ein anderer Nutzer schreibt auf Italienisch: "Die Geschichte wiederholt sich." In einem weiteren Post auf Telegram erreichte das Bild mehr als 200.000 Nutzer.

DW Faktencheck: Falsch.

Die Fotocollage der angeblichen Vogue-Cover entspricht nicht den Tatsachen. Während das Foto rechts mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und seiner Ehefrau Olena Selenska tatsächlich aus einer Vogue-Story vom Juli diesen Jahres stammt, ist das linke Foto mit Adolf Hitler und Eva Braun nie in der Vogue abgedruckt worden - auch nicht als Titelseite. Die Cover der 24 Ausgaben aus dem Jahr 1939 des damals alle zwei Wochen erscheinenden Magazins sind im Vogue-Archiv öffentlich einsehbar: Keine Ausgabe zeigt das Paar Hitler und Braun.

Eine Sprecherin der Vogue bestätigte der DW, dass das Magazin das Foto des deutschen Diktators und seiner Geliebten und späteren Frau Eva Braun nicht abdruckte: "Es hat kein solches Cover bei VOGUE gegeben. Auch im Heft finden sich keine entsprechenden Aufnahmen."

In Wirklichkeit noch dritte Person auf Hitler-Foto

Die Jahreszahlen wurden nachträglich auf beide Fotos montiert, um den Anschein zu erwecken, es handle sich um zwei Vogue-Bilder aus den Jahren 1939 und 2022. Bemerkenswert ist zudem, dass das Bild von Hitler und Braun manipuliert wurde. Über eine Bilderrückwärtssuche stößt man auf eine andere Version des Bildes, die eine Frau zwischen Hitler und Braun zeigt: Johanna Morell, die Frau von Hitlers Leibarzt.

Die Bildagentur Getty zeigt eine ähnliche Version mit den drei Personen. Entstanden ist das Bild demnach circa 1937 auf Hitlers Berghof in Berchtesgaden. Ein Jahr zuvor berichtete die Vogue tatsächlich über Hitler, allerdings ohne das besagte Foto. In der Ausgabe vom 15. August 1936 zeigte die Vogue die Gemächer der Politiker Adolf Hitler, Benito Mussolini und Anthony Eden in einer Art Homestory.

Es ist nicht das erste Mal, das Präsident Wolodymyr Selenskyj von russischer Seite in die Nähe des Nationalsozialismus gestellt wird. Während Russlands Präsident Wladimir Putin seinen Angriffskrieg damit zu rechtfertigen versucht, dass die Ukraine "entnazifiziert" werden müsse, legte der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew zuletzt auf Twitter nach und verglich Selenskyj mit Hitler.

Das Nazi-Narrativ Russlands mit Blick auf die Ukraine und seine Führung wurde bereits vor dem Krieg gepflegt und seit der russischen Invasion am 24. Februar regelmäßig wiederholt und zu Propagandazwecken eingesetzt.