Faktencheck: Kein Axt-Angriff am Flughafen Düsseldorf

Ein Mann soll am Flughafen Düsseldorf mit einer Axt randaliert haben, wie in einem millionenfach angesehen TikTok-Video behauptet. Tatsächlich stammt die Szene aus Santiago de Chile. Ein Faktencheck.

Behauptung: "Mann mit Axt in Düsseldorf Flughafen", schreibt ein Nutzer auf einem Video, das auf TikTok mehr als sechs Millionen Mal angesehen wurde . Darin sieht man, wie ein Mann mit einem Gegenstand in der Hand auf Monitore an einem Check-In-Schalter an einem Flughafen schlägt. Umstehende Personen filmen das Geschehen. In den Kommentaren und auch in weiteren Posts, unter anderem auf X und YouTube, äußern sich einige Nutzer fremdenfeindlich, sprechen unter anderen von "Sozialschmarotzern" oder sarkastisch von einer "Fachkraft" , deren Integration "das deutsche Volk vermasselt" habe. In anderen Postings wird behauptet, die Szene spiele sich am Flughafen Dublin oder am Flughafen Moskau-Scheremetjewo ab.

DW Faktencheck: Falsch.

Das Video entstand nicht in Düsseldorf und auch nicht in Dublin oder Moskau. Stattdessen zeigt es einen Vorfall am Flughafen von Santiago de Chile in Chile. Das findet man in einem ersten Schritt über eine Bilderrückwärtssuche heraus: Wir haben mit dem Browser Plugin InVid Stills aus dem Video erzeugt und diese per Google Lens rückwärtsgesucht. Dabei stoßen wir schnell auf Posts und Berichte , die das Video mit einem Vorfall am Arturo Merino Benitez International Airport (SCL) in Santiago de Chile in Verbindung bringen. Eine Suche mit den Schlagworten des Flughafen sowie des Vorfalls führt uns zu weiteren, detaillierten Berichten zu dem Vorfall am 28. August, inklusive anderen Perspektiven auf das Geschehen.

Zudem handelt es sich bei näherem Hinsehen nicht um eine Axt, sondern um einen Hammer, den der Mann verwendet. Außerdem erkennen wir in dem Video das spanische Wort "Salida" (Ausgang) auf einer Anzeigetafel rechts des Check-In-Schalters, was für einen Flughafen in einem spanischsprachigen Land spricht. Im gleichen Bildausschnitt ist ein großes, leuchtendes "B" zu erkennen, das offenbar den Bereich des Check ins im Flughafen kennzeichnet. Wir finden diese Stelle inklusive des leuchtenden "B"s sowie die Check-In-Schalter auf diesem Getty-Bild , das im Mai 2023 entstand.

Hintergrund des Vorfalls ist offenbar, dass der Mann im Video aus Wut darüber, dass ihm ein gefälschtes Flugticket verkauft wurde, anfing am Schalter zu randalieren. In lokalen Medienberichten wird ein Beamter der Präfektur Santiago Oeste zitiert, der den Vorfall bestätigt: "Im Laufe des Nachmittags ist einer Person haitianischer Nationalität, die Probleme beim Check-in in einen von ihr gekauften Flug hatte, klar geworden, dass dieser Flug nicht stattfindet." Der Fall sei der örtlichen Staatsanwaltschaft von Pudahuel gemeldet worden. Personen sollen bei dem Vorfall nicht verletzt worden sein. Zudem bestätigte ein Sprecher von American Airlines der spanischen Zeitung Marca den Vorfall.

Der im Video dokumentierte Akt von Vandalismus fand damit eindeutig nicht in Düsseldorf, sondern in Santiago de Chile statt.

Mitarbeit: Saad Said Abubakar