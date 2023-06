Faktencheck: Kämpft hier Wagner gegen Russland?

Die Welt hielt den Atem an, als Wagner-Truppen am Wochenende auf Moskau vorrückten und es schien, als würde ihr Chef Prigoschin Präsident Putin herausfordern. Dazu kursieren derzeit viele Videos - nicht alle sind echt.

Nach der überraschenden Wende beim mutmaßlichen Putschversuch von Jewgeni Prigoschin und seiner Wagner-Gruppe rätselt die Welt über die Hintergründe der Aktion. Prigoschin wollte offenbar den russischen Verteidigungsminister stürzen - und möglicherweise sogar noch mehr.

Derweil kursieren im Netz zahlreiche Bilder und Videos, die angeblich Kampfszenen zwischen Wagner-Söldnern und regulären Verbänden der russischen Armee zeigen. Einige davon stammen jedoch in Wahrheit aus Computerspielen wie Arma 3 oder Call of Duty.

Wagner-Angriff auf Moskauer Flughafen?

Behauptung: Dieses auf Twitter mehr als 600.000 Mal angezeigte Bild einer Überwachungskamera zeige, wie Wagner Söldner einen "Totalangriff auf den internationalen Flughafen von Moskau" starten.

DW Faktencheck: Falsch.

Der virale Tweet ist kein Beweis für einen Angriff von Wagner-Söldnern auf einen der vier internationalen Flughäfen von Moskau. Tatsächlich zeigt das Foto eine Szene aus einem Computerspiel. Das Schwarz-weiß-Bild ist recht grobkörnig und erschwert so eine visuelle Überprüfung. Auffällig ist jedoch, dass die Mündungsfeuer der Gewehre im Bild unecht wirken und eher an Wolken erinnern. Eine Bilderrückwärtssuche des Fotos führt schnell zum eigentlichen Ursprung des Bildes: Ein Blogbeitrag beschreibt eine Sequenz im Computerspiel "Call of Duty: Modern Warfare 2", das 2009 veröffentlicht wurde. Das Spiel zählt zu beliebtesten Ego-Shooter-Games weltweit. Das sind Spiele, in denen quasi durch die Augen eines Kämpfers spielt.

Im Blog findet man das gleiche Bild wie im viralen Tweet. Statt eines realen Angriffs zeigt es die kontrovers diskutierten und teilweise zensierten Mission "No Russian" aus "Call of Duty: Modern Warfare 2", bei dem der Spieler an einem Massaker an Zivilisten auf einem fiktiven internationalen Flughafen in Moskau teilnimmt.

Griff die russische Luftwaffe Wagner-Truppen auf der Fernstraße M4 an?

Behauptung: Angeblich zeigt dieses Video , das mehr als eine halbe Million Mal angeschaut wurde, wie "die russische Luftwaffe Wagner-Bodentruppen auf der M4", einer russischen Fernstraße, angreift.

DW Faktencheck: Falsch.

Auch hier zeigt der Tweet keine realen Ereignisse in Russland, sondern eine Szene aus einem weiteren Computerspiel. Für die Videoanalyse nutzen wir den Fake News Debunker des Projekts Invid & Weverify . Mittels erzeugter Videostills, also Einzelbildern, führen wir eine Rückwärtssuche zum Video durch und stoßen dabei auf mehrere Videoplattformen , die die gleiche Videosequenz zeigen. Dort wird das Video eindeutig dem Computerspiel Arma 3 zugeordnet: "Dieses Video ist eine virtuelle Spielsimulation", heißt es in der Videobeschreibung und das Material stamme von der Bohemia Interactive, die das Spiel Arma 3 produziert. Arma 3 ist eine Computer-Militärsimulation, die in der nahen Zukunft spielt.

Flog die russische Luftwaffe Angriffe auf Wagner-Stellungen?

Behauptung: Dieses Video soll einen "Krieg in Russland" und weitere Angriffe der russischen Luftwaffe auf Wagner-Bodentruppen" zeigen?

DW Faktencheck: Falsch.

Wie bei den Tweets zuvor stellten Nutzende auch hier schnell die Echtheit des Videos infrage. Zu Recht: Das Video zeigt keine Bilder von einem "Krieg in Russland", sondern erneut Videospielsequenzen. Einmal mehr handelt es sich um das Spiel Arma 3. Die Recherche führt hier ebenfalls über eine Rückwärtssuche eines Videostills zu einem Youtube-Video, das mit 43 Millionen Views viral ging. Es zeigt eine Sequenz aus dem Spiel Arma 3, die bereits öfters als angeblich reale Kampfszene genutzt wurde. Bereits zu Beginn der russischen Invasion in der Ukraine wurden Computerspielsequenzen als angebliche Kampfszenen in den sozialen Medien geteilt. Immer wieder werden solche Fotos und Videos von Internetnutzern als echt deklariert und auch für echt gehalten.