Faktencheck: Feuerwerk für El Salvadors Präsidenten Bukele?

So weit das Objektiv der Kamera reicht, ist der nächtliche Himmel erleuchtet. Grell rote Leuchtfeuer scheinen an Rauchfahnen zu hängen. Dazwischen bersten rote und silberne Feuerwerksbuketts. Es ist ein wahrlich beeindruckendes Spektakel, das dort jemand aus einem fahrenden Auto gefilmt hat.

Behauptung: Das Video wurde angeblich am Sonntagabend in El Salvador aufgenommen, nachdem sich der amtierende Präsident noch vor Auszählung aller Stimmen zum erneuten Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt hatte: "El Salvador feiert, nachdem Nayib Bukele beindruckende 87 Prozent der Stimmen gewinnt", heißt es zum Beispiel in einem X-Post , der am Morgen nach der Wahl bereits um 8 Uhr salvadorianischer Zeit rund 400.000-mal angezeigt worden war.

Nein, dieses Video wurde nicht vergangenen Sonntag in El Salvador aufgenommen, sondern im Herbst 2020 in Kroatien Bild: X

DW Faktencheck: Irreführend

Das Video ist echt. Es stammt aber nicht aus El Salvador, sondern aus Kroatien und es ist mehr als drei Jahre alt. Eine einfache Bild-Rückwärtssuche über Google-Lens hat uns gezeigt, dass das Video bereits mehrfach in verschiedenen Kontexten "recycelt" worden ist. Im November 2022 etwa behaupteten einige Twitter-User laut Nachrichtenagentur AP , das Feuerwerk stamme aus Brasilien. Auch dort wurde ein Wahlsieg gefeiert - nämlich der des heute amtierenden Lula Da Silva. Doch schon damals deckten Medien auf, dass das Video nicht dazugehörte.

Dennoch wurde das Video im Mai vergangenen Jahres - abermals fälschlicherweise - in Italien verortet. Zahlreiche User glaubten der Behauptung, Fans des SSC Neapel, der nach 33 Jahren zum ersten Mal wieder die italienische Meisterschaft errungen hatte, hätten das monströse Feuerwerk entfacht. Sogar das spanische Sport-Portal "Sport.es" fiel darauf herein . Doch andere User und Medien, zum Beispiel "Check your fact" , deckten den Bluff erneut auf. Immerhin: Auch das Original hatte etwas mit Fußball zu tun ...

Der älteste Eintrag, den wir in unserer Recherche gefunden haben, stammt vom 2. November 2020. AP hat herausgefunden, dass das Video noch ein paar Tage früher, am 27. Oktober 2020, aufgenommen wurde. Da nämlich feierten Ultras des kroatischen Vereins Hajduk Split das 70-jährige Bestehen ihres Fanclubs "Torcida". Tags darauf, am 28. Oktober, berichtete die Tourismus-Website "Time out" über die Feier und bettete ein Facebook-Video von dem Feuerwerk mit einem Blick über die Stadt in ihren Bericht ein. Auf Youtube hat AP ein weiteres Video von dem Feuerwerk von demselben User gefunden, der die vertikale Version auf Twitter, heute X, gepostet hatte.

Das Video stammt also nicht aus El Salvador. Die Präsidentschaftswahl dürfte Nayib Bukele allerdings tatsächlich gewonnen, obwohl nach erheblichen Unregelmäßigkeiten 30 Prozent der Wahlurnen neu ausgezählt werden wollen.