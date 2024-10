Faktencheck: Falsches Foto zu Israels Angriff auf Beirut

In einem X-Post hat Israels Außenminister Israel Katz ein Foto von 2019 aus Gaza verwendet, um aktuelle Luftangriffe Israels auf Beirut zu illustrieren. Trotz Hinweisen in Sozialen Netzwerken wurde es nicht gelöscht.

Behauptung: In einem X-Post erklärt der israelische Außenminister Israel Katz zu Luftangriffen im Libanon: "Die Hisbollah hat für ihre Angriffe auf den Norden Israels und ihren Raketenbeschuss einen hohen Preis gezahlt und wird ihn auch weiterhin zahlen." Dazu postet er ein Foto, das eine nächtliche Explosion in einem Stadtgebiet zeigt, und schreibt: "Beirut in Flammen. Ein groß angelegter israelischer Angriff hat letzte Nacht die Finanzarchitektur der Hisbollah getroffen. Nach Evakuierungswarnungen wurden 15 Gebäude zerstört."

DW-Faktencheck: Falsch.

Laut einer Bildsuche mit dem Online-Tool TinEye ist das Bild erstmals am 25. März 2019 veröffentlicht worden. Damals nutzte es unter anderem der öffentlich-rechtliche britische Nachrichtensender BBC auf seiner arabischen Seite , um einen israelischen Luftangriff im Gazastreifen zu dokumentieren.

Unter den Bildern des Fotografen Mahmoud Ajjour bei der Bildagentur Alamy ist auch das von Katz gepostete. Das Datum zeigt den 25. März 2019 an.

Die Bombardierung im Jahr 2019 war laut Israel eine Reaktion auf den Einschlag einer Rakete in ein Wohnhaus nordöstlich von Tel Aviv, die aus dem Gazastreifen abgefeuert worden sei. DW-Faktencheck hat die Herkunft des Fotos genauer überprüft und herausgefunden, dass es unter anderem bei der Bildagentur Alamy angeboten wird. Demzufolge stammt es aus einer Serie von zehn Bildern, die der Fotograf Mahmoud Ajjour am 25. März 2019 in Gaza-Stadt aufgenommen hat. Das Original zeigt einen etwas größeren Ausschnitt als die Version, mit der Außenminister Katz nun die Angriffe von Montag (21.10.2024) zu illustrieren vorgibt.

Trotz vielfacher Hinweise keine Korrektur

Dass das Foto einen anderen Angriff zeigt, als Katz behauptet, bedeutet nicht, dass diese nicht stattgefunden haben. Nach übereinstimmenden Angaben hat Israel in der Nacht zum Montag erneut mehrere Ziele im Libanon bombardiert. Im Süden der Hauptstadt Beirut gab es zahlreiche Explosionen. Nach eigenen Angaben hat die israelische Armee dort Gebäude angegriffen, in denen sie Stellungen der Hisbollah vermutete. Laut dem libanesischen Gesundheitsministerium wurden dabei vier Krankenpfleger oder Ärzte getötet und fünf verletzt, die BBC berichtet unter Berufung auf das Ministerium über insgesamt mindestens 18 Tote und Dutzende Verletzte.

In diesem X-Post weist ein User bereits wenige Stunden nach Veröffentlichung des Posts von Israel Katz darauf hin, dass das Bild einen Luftangriff von 2019 in Gaza zeigt. Bild: Screenshot/X

Der Post wurde bisher knapp 400.000 Mal auf Englisch und etwa 60.000 Mal auf Hebräisch angezeigt. Bereits wenige Stunden nach der Veröffentlichung hatten User begonnen, auf den tatsächlichen Ursprung des Fotos hinzuweisen unter der Englischen und der hebräischen Version . Bald darauf folgte eine Community Note mit demselben Hinweis gestützt auf Faktenchecks renommierter internationaler Medien. Die Community Note ist eine Funktion der Plattform X, mit der dafür qualifizierte User Hintergrundinformationen und sachdienliche Hinweise zum Wahrheitsgehalt eines Post geben können.

Auch auf Hebräisch haben User das Außenminister Katz auf den falschen Kontext des Bildes hingewiesen. Bild: x.com

Gleichwohl: Bis zur Veröffentlichung dieses Artikels ist der Post nicht korrigiert worden und eine entsprechende Anfrage der DW an das israelische Außenministerium ist unbeantwortet geblieben.

Israel zielte nach eigenen Angaben auf Finanzstruktur der Hisbollah

In einer Ankündigung der Luftangriffe hatte der israelische Armeesprecher Avichay Adraee auf Arabisch erklärt, das

es Luftangriffe geben werde, die im Süden Beiruts der Finanzstruktur der Hisbollah gelten würden.Die Bewohner der Zielgegenden wurden nach israelischen Angaben zuvor zur Evakuierung aufgefordert.

Die Hisbollah regiert faktisch Teile des Libanon und ersetzt dort mitunter fehlende staatliche Strukturen. Die militant-islamistische Miliz wird vom Iran unterstützt; neben dem schiitischen Glauben eint sie das Ziel, Israel zu vernichten .

Die Hisbollah wird von den USA, Deutschland und mehreren sunnitischen arabischen Staaten als Terrororganisation eingestuft. Die EU listet den bewaffneten Flügel der Hisbollah als Terrorgruppe.



Mitarbeit: Nicolas Hammerschlag Vicuna und Mohamad Chreyteh