Faktencheck: AfD-Anhänger verbreiten falsche Umfrage

Der Wahlkampf vor der Bundestagswahl in Deutschland ist gestartet. Einige Anhänger der in Teilen rechtsextremen Partei AfD verbreiten mit einer Umfrage falsche Infos. Ein Faktencheck der DW.

Die Bundestagswahl findet 2025 früher als ursprünglich geplant statt (hier steht warum): voraussichtlich am 23. Februar. Deswegen starten die Wahlkampagnen der Parteien ab sofort. Entsprechend werden auch jetzt schon viele Falschinformationen, vor allem im Internet, verbreitet. Anhänger der rechtspopulistischen und in Teilen rechtsextremen Alternative für Deutschland (AfD) verbreiten beispielsweise eine Umfrage auf TikTok, die bisher mehr als 370.000 Mal aufgerufen wurde. Das DW-Faktencheck-Team hat sich das Video genauer angeschaut.

Behauptung: Dieses TikTok-Video zeigt angeblich eine aktuelle Umfrage (16. Dezember), die besagt, dass die meisten Befragten in Deutschland bei der kommenden Bundestagswahl für die AfD stimmen würden.

DW Faktencheck: Falsch.

In diesem Video werden Falschinformationen verbreitet Bild: TikTok

Das TikTok-Video wurde von einem Pro-AfD-Account mit mehr als 20.000 Followern gepostet. Das Video zeigt ein Foto von Alice Weidel, der Spitzenkandidatin der AfD für das Amt der Bundeskanzlerin. Darunter ist eine Umfrage zu sehen, angeblich vom 16. Dezember 2024. Darin wird behauptet, dass 28 Prozent der Befragten die AfD wählen würden, während 25 Prozent für die Sozialdemokratische Partei (SPD), 16 Prozent für die Christlich Demokratische Union (CDU) und 14 Prozent für das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) stimmen würden.

Die Umfrage hat jedoch keinen Bezug zur kommenden Bundestagswahl und ist auch nicht aktuell. Die Zahlen stammen vom Meinungsforschungsinstitut INSA und beziehen sich auf die Landtagswahl in Brandenburg im September 2024. Sie wurde erstmals am 17. September 2024, also vor der Landtagswahl, veröffentlicht.

Dieser Screenshot zeigt den echten Facebook-Post von RTL Aktuell Bild: RTL Aktuell/Facebook

Der in dem TikTok-Video gezeigte Screenshot stammt aus Social-Media-Beiträgen des deutschen Fernsehsenders RTL, einem deutschen privaten Medienunternehmen. Die Quelle und das Originaldatum wurden in dem TikTok-Video ausgeschnitten.

Nach den neuesten INSA-Umfrageergebnissen zu der Bundestagswahl, die am 16. Dezember 2024 veröffentlicht wurden, würden 31,5 % der Befragten die CDU wählen, während 19,5 % die AfD und 16,5 % die SPD wählen würden.