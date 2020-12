Fahrräder für Kinder: Schneller zur Schule in Südafrika

Das Problem gibt es häufig in Südafrika. Kinder und Jugendliche müssen den weiten Weg zur Schule zu Fuß zurücklegen, weil öffentliche Verkehrsmittel fehlen oder viel zu teuer sind. Deshalb gehen Kinder oft nicht die Schule und erreichen keinen Schulabschluss.

Die südafrikanische Nichtregierungsorganisation Sweetbike will das ändern und den Kindern den täglichen Weg zu Schule erleichtern – mit gebrauchten Fahrrädern. Das ist umweltfreundlich und günstig.

Seit März 2019 radeln nun im Küstenort Ramsgate im Südosten des Landes Kinder auf Fahrrädern zum Unterricht. Die Räder stammen aus Europa und wurden dort aufgekauft.

Bislang haben Sam Wenger, Ayanda Masengemi und ihr Team rund 2000 Fahrräder an Schulen geliefert. Die wiederum vermieten die Räder jeweils für ein Jahr an einen Schüler. Außerdem bildet Sweetbike Jugendliche zu Fahrradmechanikern aus, damit sie in Zukunft vielleicht ihre eigene Werkstatt eröffnen können.

Ein Film von Julia Jaki