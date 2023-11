Faeser verbietet Hamas und Netzwerk Samidoun in Deutschland

"Mit der Hamas habe ich heute vollständig die Betätigung einer Terrororganisation verboten, die zum Ziel hat den Staat Israel zu vernichten", heißt es in einer Pressemitteilung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Und weiter: "Samidoun verbreitete als internationales Netzwerk unter dem Deckmantel einer 'Solidaritätsorganisation' für Gefangene in verschiedenen Ländern israel- und judenfeindliche Propaganda", schreibt Faeser. "Das Abhalten spontaner 'Jubelfeiern' hier in Deutschland in Reaktion auf die furchtbaren Terroranschläge der Hamas gegen Israel zeigt das antisemitische, menschenverachtende Weltbild von Samidoun auf besonders widerwärtige Weise."

Auch Bundeskanzler Olaf Scholz hatte sich schockiert über die Solidaritätsbekundungen von Hamas-Unterstützern in Deutschland gezeigt: "Wir akzeptieren es nicht, wenn hier auf unseren Straßen die abscheulichen Attacken gegen Israel gefeiert werden", so Olaf Scholz. In Berlin hatte das propalästinensische Netzwerk Samidoun den Hamas-Angriff auf Israel, bei dem hunderte israelische Zivilisten getötet wurden, gefeiert und Süßigkeiten verteilt.

Das Betätigungs- wie Vereinsverbot bedeuten, dass keinerlei Versammlungen oder Aktivitäten der Organisation mehr stattfinden und dass ihre Kennzeichen nicht mehr verwendet werden dürfen. Auch kann das Vermögen beschlagnahmt werden. Wer trotz eines Verbots daran festhält, macht sich strafbar. Faeser hatte auch bereits davon gesprochen, Möglichkeiten prüfen zu lassen, "Straftäter aus der islamistischen Szene auszuweisen, wenn sie keinen deutschen Pass haben".

Unterstützer und Sympathisanten

Hinter der Hamas stehen nach Schätzungen des Verfassungsschutzes in Deutschland etwa 450 Personen, viele von ihnen sind deutsche Staatsbürger. Einen offiziellen Ableger der Gruppierung gibt es in Deutschland nicht.

Dazu kommen Unterstützer und Sympathisanten. "Wir müssen davon ausgehen, dass die Unterstützerszene vierstellig ist", sagt der Nahostexperte Guido Steinberg von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik im DW-Interview. Noch weiter gefasst ist die Gruppe der Sympathisanten, deren Zahl man kaum schätzen kann. Steinberg unterscheidet sie dahingehend, dass die Unterstützer konkret etwas für die Hamas tun, zum Beispiel Werbung für sie machen, während Sympathisanten oft gar nicht offen in Erscheinung treten.

"Diese Verbote sind eines der wichtigsten Instrumente, die eine Demokratie hat, um zu verhindern, dass hier Gelder Richtung Terrororganisationen fließen", sagt Hans-Jakob Schindler vom transatlantischen Thinktank Counter Extremism Project (CEP) der DW. Aber: "Es ist immer schwierig, weil in Deutschland Vereine und gemeinnützige Organisationen einen gewissen Schutz genießen, was ihre Aktivitäten angeht, und auch die Ermittlungen von wichtigen Behörden wie dem Verfassungsschutz, wenn es um Finanzen geht, limitiert sind."

Hans-Jakob Schindler: Verbote sind wichtig, helfen aber nur bedingt Bild: Dr. Hans-Jakob Schindler

Die Schwelle sei überschritten, wenn offen zur Gewalt aufgerufen oder offen Gewalt befürwortet werde. "Solange man sich da zurückhält, wird es sehr schwer." Die Betroffenen achteten meist genau darauf, was sie sagten, um die Behörden nicht auf den Plan zu rufen.

Verfassungsschutz sieht Deutschland als Hamas-Rückzugsraum

Die Hamas erkennt den Staat Israel nicht an und will das Land nach eigenen Angaben vernichten. Deutschland, die Europäische Union, die USA und einige arabische Staaten stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

Mehrere Vereine, die der Bewegung nahestanden, wurden bereits vor einigen Jahren verboten. "Westliche Staaten wie Deutschland werden von der Hamas als Rückzugsraum betrachtet, in dem die Organisation sich darauf konzentriert, Spenden zu sammeln, neue Anhängerinnen und Anhänger zu rekrutieren und ihre Propaganda zu verbreiten", heißt es im Verfassungsschutzbericht 2022.

Der Verein Samidoun wurde jetzt verboten. Anhänger in Deutschland hatten den Hamas-Angriff auf Israel gefeiert Bild: Ying Tang/NurPhoto/picture alliance

Nach Einschätzung von Verfassungsschützern gehört der Verein Samidoun zur radikalen Palästinenserorganisation PFLP (Volksfront zur Befreiung Palästinas). Die PFLP propagiert ebenfalls den bewaffneten Kampf gegen Israel, ist aber im Gegensatz zur Hamas nicht religiös geprägt.

Ebenfalls zum Netzwerk der radikalen Palästinenser gehört der Verein Palästinensische Gemeinschaft in Deutschland, in dem sich nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden vor allem Hamas-Anhänger finden.

Für die Finanzierung der Hamas spiele Deutschland aber nur eine geringe Rolle, sagt Schindler: "Man muss bedenken, dass Deutschland und Europa bei allen Spendensammelaktionen nicht der Hauptfinanzierer der Hamas sind. Das ist ganz klar, wenn es ums Geld geht, Katar. (…) Hamas ohne die Gelder aus Katar würde nicht funktionieren."

Iranischer Einfluss beim Zentrum in Hamburg

Der Blick der deutschen Innenpolitiker geht auch in Richtung der internationalen Unterstützer der Hamas: Die libanesische Hisbollah hat der damalige Innenminister Horst Seehofer bereits 2020 verboten.

Und das mutmaßlich aus dem Iran gesteuerte Islamische Zentrum Hamburg (IZH) wird schon seit Jahrzehnten vom Verfassungsschutz beobachtet. Es gilt als verlängerter Arm des iranischen Regimes, das der Hamas zu ihrem Angriff auf Israel am Samstag gratuliert hat. "Ohne iranische Unterstützung über die letzten Jahre wäre die Hamas zu diesen präzedenzlosen Angriffen auf israelisches Territorium nicht fähig gewesen", sagte Scholz.

Gilt als verlängerter Arm Teherans in Deutschland: Islamisches Zentrum Hamburg Bild: Markus Scholz/dpa/picture alliance

Deutsche Behörden hatten den Vizechef des IZH bereits 2022 ausgewiesen, er soll Terrororganisationen und Terrorfinanzierer unterstützt haben. Noch immer ist das IZH selbst jedoch nicht verboten. Voraussetzung für ein Verbot, das dann auch einer möglichen gerichtlichen Überprüfung standhält, ist generell der Nachweis, dass ein aggressiv-kämpferisches Verhalten den prägenden Charakter des Vereins ausmacht.

Zentralrat der Muslime: Nur eine Minderheit ist israelfeindlich

Aiman Mazyek vom Zentralrat der Muslime ist es wichtig zu betonen, dass nur eine Minderheit der Muslime mit israelfeindlichen oder antisemitischen Parolen auf die Straße gehe. Man dürfe nicht annehmen, "dass diese Bilder, diese Personen für alle Muslime, für die deutschen Muslime, für die Organisationen hier sprechen".

Muss man jetzt auch in Deutschland mit Anschlägen der Hamas oder deren Sympathisanten rechnen? Hans-Jakob Schindler sagt: "Ich sehe Deutschland nicht als Hauptanschlagsziel von Hamas, aber dass motivierte, radikalisierte Einzeltäter sich bemüßigt fühlen, etwas zu tun, kann man nicht ausschließen."

Mitarbeit: Andrea Grunau

Dieser Artikel wurde erstmals am 12.10.2023 veröffentlicht und am 02.11.2023 nach dem Betätigungsverbot der Hamas in Deutschland und dem Verbot des Vereins Samidoun durch Bundesinnenministerin Nancy Faeser aktualisiert.