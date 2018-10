Fachkräftezuwanderung: Kompromiss beim "Spurwechsel"

Unter dem Begriff "Spurwechsel" wurde wochenlang diskutiert, wie gut ausgebildete Asylbewerber in den Arbeitsmarkt integriert werden können. Der Koalitionsausschuss hat den Begriff zwar aus den Eckpunkten gestrichen, sinngemäß bleibt er aber in dem Papier enthalten. Darin steht: "Am Grundsatz der Trennung von Asyl und Erwerbsmigration halten wir fest." Gleichzeitig wird aber betont: "Wir werden im Aufenthaltsrecht klare Kriterien für einen verlässlichen Status Geduldeter definieren, die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt sichern und gut integriert sind.

Fachkräfte nicht nur aus der EU

Im Kern geht es darum, dass Deutschland für qualifizierte Fachkräfte jenseits der EU attraktiver wird. Geplant ist dafür erstmals ein Einwanderungsgesetz, das sich an Vorbildern wie etwa in Kanada orientiert. Die im Koalitionsausschuss in der vergangenen Nacht ausgehandelten Eckpunkte sollen noch an diesem Dienstag vom Kabinett beschlossen werden.

Hürden abbauen

Fest geschrieben haben die Verhandlungspartner aus CDU/CSU und SPD Erleichterungen für Fachkräfte mit qualifizierter Berufsausbildung. Sie sollen leichter nach Deutschland kommen können. Für studierte Fachkräfte wurden die Hürden bereits verringert.

Zudem soll es keine Beschränkungen auf bestimmte Berufe geben. Maßgeblich soll lediglich ein unterzeichneter Arbeitsvertrag sein. Für die Arbeitssuche können Fachkräfte für bis zu sechs Monate auch ohne konkretes Jobangebot kommen. Für die in der Wirtschaft dringend benötigten Fachkräfte der Informationstechnologie (IT) sollen sogar geringere Voraussetzungen gelten.

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaft sowie den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen soll eine Werbestrategie für Fachkräfte in ausgewählten Zielländern entwickelt werden.

Erste positive Reaktionen

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hatte schon vor der Detaileinigung mit Blick auf die Pläne von einem positiven Signal gesprochen. "Schon heute fehlen 1,6 Millionen Arbeitskräfte, daher brauchen wir neben großem Engagement der inländischen Mitarbeiter dringend parallel auch bessere Zuwanderungsregeln", sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer.

