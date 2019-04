Facebook sperrt Konten aus Indien und Pakistan

Kurz vor Beginn der Parlamentswahlen in Indien hat das US-Unternehmen Facebook über 600 Gruppen, Konten und Seiten aus Indien entfernt. Die Mehrheit davon lasse sich auf Anhänger der Oppositionspartei Indischer Nationalkongress zurückverfolgen, teilte der Cybersicherheitschef von Facebook, Nathaniel Gleicher, in einem Blogbeitrag mit.

Demnach hatten alle Zugänge gegen das Verbot von "koordiniertem unauthentischem Verhalten" verstoßen. Das bedeutet, dass die Identität der Accounts koordiniert verschleiert werden sollte.

Über Indien hinaus

Facebook entfernte außerdem über 100 Seiten und Gruppen mit etwa 2,8 Millionen Followern in Pakistan. Die Zugänge stünden aber nicht im Zusammenhang zu denen in Indien. Obwohl auch in Pakistan die Identität der Konten verschleiert werden sollte, habe man eine Verbindung zu PR-Mitarbeitern des pakistanischen Militärs gefunden, so das Online-Netzwerk.

Die falschen Konten dienten dazu, Fanseiten der Armee zu betreiben. Dort war unter anderem Indien verhöhnt worden. Außerdem beschäftigten sich die Seiten mit dem spannungsreiche Kaschmir-Gebiet, das von Indien und Pakistan beansprucht wird.

Ein Anhänger der indischen Regierungspartei trägt eine Maske des Ministerpräsidenten Modi

Indien hat mit über 230 Millionen die höchste Anzahl an Facebook-Nutzern. Vom 11. April bis zum 19. Mai sind rund 900 Wahlberechtigte im Land aufgerufen, ihre Stimme für ein neues Parlament abzugeben. Cybersicherheitschef Gleicher sagte, das Online-Netzwerk gebe relevante Informationen an politische Entscheidungsträgern und Technologieplattformen in Indien weiter.

Facebook steht immer wieder in der Kritik, da die Plattform für die Verbreitung von Falschinformationen oder politischen Botschaften genutzt wird. Das Unternehmen entfernte erst kürzlich 200 Seiten, Gruppen und Zugänge auf den Philippinen und hat auch Zugänge geschlossen, die mit dem Iran und Russland zusammenhingen.

In Indien haben in der Vergangenheit wiederholt Gerüchte und Falschinformationen zu Gewalt geführt, etwa an religiösen Minderheiten. Auch Anhänger der politischen Parteien verbreiten etwa auf Whatsapp und Facebook Fake News über einander.

