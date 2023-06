Es gibt so vieles zu entdecken an Universitäten und Forschungsinstituten, aber auch bei der forschenden Industrie: Deutschland ist führend im Bereich der Lasertechnik, die mit unfassbar kurzen Licht-Impulsen Dinge schafft, von denen vor nur wenigen Jahrzehnten keiner zu träumen wagte. Im Bereich der Biotechnologie und Medizin hat die Sequenzierung menschlicher, tierischer und pflanzlicher Genome ganz neue Welten für die Menschheit eröffnet. Durch Informationstechnologie wurden Simulationen möglich, die Wege zu neuen Medikamenten weisen. Und uns steht eine noch unbekannte Ära der Quantencomputer bevor. All das ist für Laien schwer verständlich. Fabian Schmidt - von Haus aus Sozialwissenschaftler und Linguist - hat gerade deshalb den Anspruch, diese Geschichten anschaulich und spannend zu erzählen.