"Fabian" als Favorit beim Deutschen Filmpreis 2021

Senta Berger: Ihre Karriere in Bildern

Produktiv und fleißig

In den 1960er-Jahren war Senta Berger in zahlreichen Kinofilmen zu sehen, zumeist harmlose Unterhaltungsware. Hier agiert sie an der Seite von Martin Held im deutschen Spielfilm "Lange Beine - lange Finger". In jener Zeit drehte die attraktive Wienerin mehrere Filme im Jahr, Nebenrollen wechselten sich mit Hauptrollen ab, Routineproduktionen mit anspruchsvollen Werken.