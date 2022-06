Füreinander da! Die Sehnsucht nach einer solchen Haltung wächst, je mehr Beziehungen zwischen Nationen und in vielen Bereichen der Gesellschaft auseinandergehen. Was bedeutet es, füreinander da zu sein?

Das ist nicht nur eine zwischenmenschliche Frage, sondern wesentlich auch in Kirchen und Gemeinden, in Stadt und Land und weltweit zwischen Ländern und Nationen. Nach Verbundenheit zu fragen ist auch eine theologische Frage: Wie können Menschen erfahren, dass Gott für sie da ist? Der Alt-Katholische Gemeinde in Blumberg-Kommingen im Schwarzwald lädt mit ihrem Gottesdienst dazu ein, diesen Fragen nachzugehen. Und ist sicher - die Musik von Orgel und Gitarre, gesungene Lieder und biblische Lesungen verbinden Menschen miteinander und mit Gott.

Pfarrer Stefan Hesse leitet die Liturgie und hält die Predigt. Es musizieren Mitglieder des Gesangvereins Eintracht Nordhalden unter der Leitung von Anita Heer. Die Orgel wird gespielt von Tim Fischer; Edgar Sauter spielt Gitarre.