Für nur neun Euro quer durch Deutschland

Von München zum Tegernsee

Eine knappe Zugstunde südlich von München liegt der Tegernsee, ein beliebtes Ausflugsziel. Der See zählt zu den saubersten Bayerns. Mit der Bahn lassen sich bequem die Gemeinde Gmund, an der Nordspitze des Sees, sowie die am Ostufer gelegene Stadt Tegernsee erreichen.