Fünf Tote bei Anschlag in Israel

Beim dritten Anschlag in Israel binnen einer Woche sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Dies berichteten israelische Medien. Ein Mann habe in der Stadt Bnei Brak bei Tel Aviv gezielt das Feuer auf Passanten eröffnet. Er sei auf einem Motorrad unterwegs gewesen und habe an mehreren Orten auf Menschen geschossen.

Zahlreiche Bewohner von Bnei Brak strömten zu dem Stadtviertel, wo die fünf Israelis sterben mussten

Erst am Sonntag waren bei einem Anschlag in der Küstenstadt Chaderazwei Polizisten und beide Attentäter getötet worden. Bei diesen handelte es sich um israelische Araber aus dem Norden des Landes. Sie wurden von zufällig in der Nähe befindlichen Grenzschützern erschossen.

Vor einer Woche waren bei einem weiteren Terroranschlag in Beerscheva im Süden Israels vier Menschen getötet worden, zwei Männer und zwei Frauen. Der Attentäter, ein Beduine aus der Negev-Wüste, wurde von Passanten erschossen. Es war einer der schwersten Anschläge mit israelischen Opfern der vergangenen Jahre.

Für beide Gewalttaten übernahm die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) die Verantwortung.

