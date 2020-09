Fünf Jahre Dieselgate: Nach der Krise ist vor der Krise

Es war ein Beben, wie es selten vorkam in der deutschen Wirtschaftsgeschichte. Am 18. September 2015 schickt die kalifornische Umweltbehörde CARB einen Brief an die US-Vertretungen des VW-Konzerns.

Auf den ersten Blick wirkt das Schreiben technisch, relativ unscheinbar. Doch es tritt einen der größten internationalen Industrieskandale mit Ursprung in der Bundesrepublik los. "VW muss sofort Gespräche anstoßen, um angemessene Korrekturmaßnahmen zu beschließen", fordert Annette Hebert, Leiterin der Abteilung zur Überwachung von Abgasvorschriften.

Eine aufgedeckte "Nichteinhaltung" von Emissionsregeln bei Dieselautos der Deutschen solle so rasch wie möglich "richtiggestellt" werden. Die Aufseherin schließt ihre knapp dreiseitige Zuschrift - mit Durchschlägen an Kollegen der nationalen Umweltbehörde EPA - in einem zunächst noch recht gutmütigen Ton: "Wir erwarten von VW volle Kooperation bei dieser Untersuchung, damit diese Angelegenheit zügig und sachgerecht angegangen werden kann."

Auspuffrohre aus den verschiedensten Perspektiven: Symbolbild der Abgasaffäre

Was dann binnen weniger Tage folgt, sprengt die Vorstellungskraft vieler - auch mächtiger Automanager, die sich lange für unangreifbar hielten. Volkswagen scheint auf dem Zenit: Milliardengewinne, über Jahre eine Jobmaschine, nur noch knapp hinter Toyota zweitgrößter Autokonzern der Welt, strotzend vor Selbstbewusstsein. Doch schon bald steht Europas größtes Unternehmen mit dem Rücken zur Wand.

Eine Betrugsstrategie mit dramatischen Folgen

Der jähe Absturz wird ausgelöst durch systematische Manipulationen von Schadstoffwerten, die man sogar nach zwischenzeitlichen Rückrufen in den USA noch zu vertuschen versuchte. Dabei war der Verdacht früh in der Welt: Nur bei Tests sorgt ein versteckter Software-Code dafür, dass giftige Stickoxide (NOx) so stark entfernt werden wie in den Papieren angegeben. Im Straßenbetrieb, wenn kein Prüfer hinschaut, blasen die Dieselwagen dagegen ein Vielfaches der Menge in die Luft.

"Während eines Treffens am 3. September 2015 gab VW gegenüber CARB und EPA zu, dass diese Fahrzeuge mit einem 'defeat device' entwickelt und gefertigt wurden, dass Teile des Abgaskontrollsystems umgehen sollte", so die Erkenntnisse der US-Behörden.

Jedes "so ausgestattete Fahrzeug" verstoße gegen amerikanisches Bundes- und Landesrecht.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Das Unheil nimmt seinen Lauf ... Rund zwei Wochen, nachdem VW hinter den Kulissen der US-Umweltbehörde (EPA) bereits gestanden hat, dass eine Betrugs-Software in Dieselautos eingesetzt wird, teilt die EPA dies am 18. September 2015 offiziell mit. Die Krise nimmt Fahrt auf und fordert schnell erste Opfer.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Der Chef muss gehen Der Vorstandsvorsitzende von VW, Martin Winterkorn, muss bereits nach wenigen Tagen seinen Hut nehmen. Am 23. September tritt er von diesem Posten zurück - behält aber seine anderen Aufgaben im Konzern. Bis heute behauptet er, vom Betrug nicht gewusst zu haben.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Der Neue ist ein eigentlich ein alter Bekannter Sein Nachfolger wird Matthias Müller, bis dahin Vorstandsvorsitzender bei der VW-Tochter Porsche. Auch der Neue besteht darauf, vom Betrug nichts gewusst zu haben. Er soll nun im Konzern aufräumen - und macht dabei nicht immer eine gute Figur.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Razzia im Hauptquartier Nicht nur in den USA wird gegen VW ermittelt. Auch in Niedersachsen, in diesem Bundesland hat VW seinen Sitz, werden die Staatsanwälte aktiv: Am 8. Oktober 2015 lässt die Braunschweiger Staatsanwaltschaft Büros in Wolfsburg und anderen Orten durchsuchen.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Ein mächtiger Gegner ... … tritt am 4. Januar 2016 auf den Plan: Die US-Regierung reicht eine Klage gegen VW ein. Der Vorwurf lautet: Betrug und Verstöße gegen die amerikanischen Klimaschutzgesetze.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Plötzlich soll es schnell gehen Obwohl es noch keine Genehmigung durch das Kraftfahrtbundesamt (KBA) gibt, ruft VW Autos der Modellreihe "Amarok" in die Werkstatt: Schon am 27. Januar 2016 sollen die ersten SUVs eine gesetzeskonforme digitale Motor- und Abgassteuerung bekommen. Besitzer anderer Modelle wie Passat oder Golf müssen allerdings teilweise noch immer warten.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Rücktritt oder Bauernopfer? Am 9. März tritt der Chef von VW in den USA, Michael Horn, zurück. Er stand in den ersten Tagen und Wochen des Skandals stark im Fokus der Öffentlichkeit und hat für das Verhalten von VW öffentlich um Entschuldigung gebeten.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Ein Richter mit viel Geduld Es passiert nicht oft, dass ein Bezirksrichter aus den USA in Deutschland so bekannt wird wie Charles Breyer aus San Francisco. Der oberste Richter des Distrikts Nord-Kalifornien verhandelt den Fall gegen VW und verkündet am 21. April eine grundsätzliche Einigung zwischen dem Autobauer und den US-Behörden. Sehr viele Details bleiben aber noch offen.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Verheerende Zwischenbilanz Am 28. Juni wird bekannt, dass VW wohl bis zu 14,7 Milliarden US-Dollar (13,3 Milliarden Euro) bezahlen muss - das sieht ein Vergleich vor. Die betroffenen Wagen sollen zurückgekauft oder umgerüstet werden. So teuer könnte es in den USA werden, wie in anderen Ländern verfahren wird, ist noch unklar. Der Börsenwert des Unternehmens ist im vergangenen Jahr jedenfalls um ein Fünftel gesunken.

Chronologie des Dieselgate-Schreckens Schlimme Zahlen Das Halbjahresergebnis von VW wird am 28. Juli 2016 präsentiert: es sackt unterm Strich um 38 Prozent auf 3,46 Milliarden Euro ab. Ein Streit mit zwei Zulieferern der Prevent-Gruppe bringt Mitte August einige VW-Werke zum Stillstand. Am 10. September gesteht erstmals ein VW-Ingenieur in den USA seine Verstrickung in den Dieselskandal. Autorin/Autor: Dirk Kaufmann



Großangelegter Betrug also, der drastische Konsequenzen für die gesamte Autobranche haben sollte. Auch wenn VW bis heute die einzige Firma ist, die von sich aus gezielte Täuschungen einräumte - wobei manch einer im Konzern das generelle Eingeständnis für verfrüht hielt und individuelle Schuldfragen noch immer die Justiz beschäftigen: Es war eine Zäsur für alle.

Daimler, BMW, Opel, Fiat, Mitsubishi - sie und andere sahen sich Vorwürfen gegenüber, in der Schadstoffreinigung zumindest mit faulen Tricks und in rechtlichen Grauzonen zu arbeiten.

Zweiklassen-Entschädigung

Zum wachsenden Misstrauen kam ein als unwürdig empfundener Umgang mit den Kunden. Das Image des "sauberen Diesels", wie der Selbstzünder in den Vereinigten Staaten beworben wurde, war dahin.

Während Volkswagen US-Verbraucher auf Druck der Justiz bald entschädigte und dort auch strafrechtlich gegen Verantwortliche vorgegangen wurde, dauerte das in Europa sehr lange. Und Hunderttausende Beschäftigte des inzwischen global umsatzstärksten Autokonzerns zeigten sich tief verunsichert.

Heute mögen Viele im Unternehmen davon am liebsten nichts mehr hören. Man habe seine Lektion gelernt, heißt es. Etliche sind genervt davon, das Thema - bei aller mutmaßlichen Verantwortung einer eingegrenzten Gruppe - immer wieder vorgesetzt zu bekommen. Die finanziellen Folgen halten indes auch fünf Jahre nach dem Auffliegen von "Dieselgate" an:

Rund 32 Milliarden Euro an Rechtskosten hat der Skandal bei VW und Töchtern wie Audi, Porsche, Seat oder Skoda bisher verschlungen. Ab dem 20. September 2015 geht es Schlag auf Schlag. Die Wolfsburger müssen nach mehreren internen Sitzungen und Rückkoppelungen mit den US-Behörden öffentlich "Manipulationen" an Dieselmotoren einräumen.

Kurz darauf tritt der bis dato ebenso geachtete wie gefürchtete Chef Martin Winterkorn - qualitätsversessener "Mr. Volkswagen" - zurück. In seiner Abschiedserklärung ist er sichtlich angegriffen, übernimmt die Verantwortung, ist sich aber "keines Fehlverhaltens bewusst".

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Daimlers elektrische Zukunft heißt EQC Das erste gute Stück der künftigen Produktfamilie von reinen Elektroautos bei Daimler wurde jetzt in Stockholm vorgestellt. Der erste Aufschlag des Stuttgarter Autobauers ist der EQC, eine elektrische SUV-Variante. Ihm sollen in den kommenden Jahren weitere folgen: vom Kompaktwagen bis zum Luxusauto. Dafür wurden Milliarden investiert.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Ein E-Bus von Daimler Als erstes reines Elektroauto brachte der Stuttgarter Autobauer Ende 2014 ein B-Klasse-Modell auf den Markt. Es wird inzwischen nicht mehr produziert. Der erste komplett batteriebetriebene Stadtbus von Mercedes-Benz, der eCitaro (Bild), soll Ende des Jahres im Werk in Mannheim in Serie gehen.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Klein, aber elektrisch Konsequent treibt Daimler seine Smart-Sparte in Richtung Elektromobilität. Ab 2020 sollen in Deutschland und Westeuropa ausschließlich E-Autos der Marke verkauft werden. Die anderen Märkte sollen schnell darauf folgen. In den USA, Kanada und Norwegen werden seit 2017 nur noch e-Smarts angeboten. Hintergrund: Weil der Smart so wenig wiegt, belastet er als Verbrenner die CO2-Bilanz des Konzerns.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Daimler dicht auf den Fersen Fünf Tage nach der Daimler-Präsentation, stellt Erzrivale BMW seinen iNext vor. Weil wir keine Autozeitung sind, haben wir bislang nur diese kleine Bleistift-Skizze. Der iNext soll eine Reichweite von 700 Kilometern haben und autonom fahren. Aber erst ab 2021.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. BMW hat klein angefangen Die Bayern hatten zumindest den Mut, schon frühzeitig eine eigene E-Auto-Modellreihe zu kreieren. Seit Herbst 2013 wird der i3 (Bild) produziert, ein Jahr später ging der i8 an den Start. Aber dabei bleibt es nicht. 2020 soll ein batterieelektrisches Auto, ein SAV (Sports Activity Vehicle), auf den Markt kommen. Ebenfalls geplant sind Versionen des i8 als Coupé und Roadster.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Volkswagen fährt bereits elektrisch Der große Konkurrent Volkswagen hat den E-Golf und den E-Up als reine Elektrofahrzeuge im Angebot - den Kleinwagen E-Up seit Ende 2013, den E-Golf seit Anfang 2014. Unter den rein elektrischen Pkw ist der E-Golf das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Und die Zukunft?

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Die elektrische VW-Familie Derzeit baut Volkswagen sein Werk in Zwickau (Sachsen) komplett um, dort soll ab dem kommenden Jahr die sogenannte I.D.-Familie produziert werden, eine eigenständige Elektro-Plattform. Neben einem Golf-ähnlichen Gefährt soll auch der Bully auferstehen, der dann aber I.D. Buzz heißen soll.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Auch Audi macht Daimler und BMW Elektro-Konkurrenz Nur Tage nach Daimler und BMW zeigt Audi am 17. September seinen elektrischen Premiumwagen: ein SUV. Der e-tron (im Bild die Konzeptstudie) ist Audis erstes reines Elektrofahrzeug. Bis 2020 sollen ein elektrisches SUV-Coupé, ein Sportwagen und ein Kompaktauto folgen. Ab 2025 will Audi dann jährlich mindestens 800.000 Elektroautos und Plug-in-Hybride verkaufen.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Der Inbegriff des deutschen Sportwagens - bald elektrisch Auch Porsche steckt derzeit Milliarden in Elektromobilität. Der erste rein elektrische Porsche ist 2020 zu erwarten. Sein Name: Taycan. Das kommt aus dem Türkischen. Tay heißt Fohlen und Can steht für Leben oder Seele. Porsche übersetzt es frei in "lebhaftes, junges Pferd" - passend zum Logo des Autobauers.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Opel will Zwischenlösung bald beenden Opel-Fans können seit 2012 elektrisch fahren: mit dem Ampera. Er ist aber nur eine Zwischenlösung, weil er auf einem General Motors-Modell basiert. Opel muss den Wagen importieren, für die EU umrüsten und hohe Lizenzgebühren an GM zahlen. Daher setzt der neue Opel-Eigner PSA künftig auf selbst entwickelte Stromer. Für 2020 ist ein Corsa mit Elektro-Antrieb geplant und bis 2022 vier e-Modellreihen.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Start-Ups tummeln sich auf dem Markt für Elektroautos Nicht nur alteingesessene Autobauer mischen bei der Elektromobilität mit. Erst 2015 wurde in Aachen die e.GO Mobile AG gegründet. Im März 2017 präsentierte das junge Unternehmen sein erstes Serienmodell e.GO Life. Es soll ab Ende 2018 ausgeliefert werden - ab 15.000 Euro. Das Start-up-Unternehmen ist eine Ausgründung der RWTH Aachen.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Deutsche Post baut sich E-Transporter selbst Weil die etablierten Hersteller nicht in der Lage waren, elektrische Transporter in großer Stückzahl zu liefern, ergriff die Deutsche Post selbst die Initiative. 2014 übernahm sie den Hersteller StreetScooter und entwickelte den gleichnamigen Elektrotransporter für den Eigenbedarf. Über 6000 davon kurven mittlerweile für die Post durch die Republik.

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Große deutsche Pläne nicht erfüllt Gut 17.200 Elektrofahrzeuge wurden im ersten Halbjahr 2018 in Deutschland neu zugelassen, dazu noch knapp 16.700 Hybrid-Autos. Das macht ein Plus von 51 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einen Marktanteil von 1,8 Prozent. Im Vergleich zu China oder Norwegen ist das wenig. Und das ursprüngliche Ziel, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf Deutschlands Straßen zu erreichen: in weiter Ferne!

Große Elektroauto-Pläne von Daimler, VW und Co. Marktdurchbruch in Deutschland wird kommen Während in China E-Autos schon wesentlich mehr verbreitet sind, rechnen Experten für Deutschland erst ab 2020 mit einer deutlichen Steigerung der Marktdynamik. Ein Grund sind die schärferen CO2-Grenzwerte der EU, die die Autobauer dann einhalten müssen. Autorin/Autor: Insa Wrede



Spätes Erwachen, vergeudete Milliarden

Erste größere Summen werden zurückgestellt, auch wichtige Zulieferer beginnen zu bangen. Der Diesel scheint bei weltweit mindestens elf Millionen frisierten Abgassystemen wenigstens außerhalb Europas keine Zukunft zu haben. Rückrufe von Millionen Exemplaren mit älteren Antrieben bei VW, Audi, Skoda und Seat laufen nur schleppend an. Mit minus 1,6 Milliarden Euro steht 2015 für den bislang größten Verlust in der Volkswagen-Geschichte, eingebrockt vom Skandal-Motor EA 189.

Inzwischen haben sich die Verkäufe erholt, die Gewinne kehrten zurück - jedenfalls bis zur Corona-Krise. Doch das viele verbrannte Geld hätte man gut für den radikalen Umbau gebrauchen können, den sich VW auferlegt hat. Elektromobilität, Vernetzung, Automatisierung, Dienstleistungen sind die Schlagworte. Auf allen vier Feldern, die die neue Autowelt bestimmen, kam der Konzern erst spät in die Spur. Noch ist der US-Rivale Tesla teilweise meilenweit in Führung.

Dies könnte am Ende die "positive" Seite der Dieselkrise sein: Das schmutzige Erbe der falschen Abgaswerte bereitete letztlich auch den Boden für einen Neubeginn, sagen Branchenkenner.

Wie viele Verbrenner lassen sich in Zeiten absetzen, in denen Klimadebatte und potenzielle Milliardenstrafen bei zu hohen Emissionen immer wichtiger werden, in denen weitere Fahrverbote drohen, in denen junge Leute das Auto nicht mehr als Statussymbol sehen? Für das Anpacken vernachlässigter Themen war "Dieselgate" der Beschleuniger - ein Katalysator im Wortsinn.

Neues Selbstvertrauen und "überehrgeizige Vorstände"

Nun geht der Blick nach vorn. In diesen Tagen hat VW den Verkauf des ID.3 gestartet - erstes Modell einer neu entwickelten, elektrischen Reihe, die den Konzern in die Zukunft führen soll. Mindestens 33 Milliarden Euro fließen bis 2024 in den Ausbau des E-Auto-Angebots.

Für die Digitalisierung werden ebenfalls riesige Ressourcen mobilisiert. Dass Geld allein nicht alle Anlaufschwierigkeiten bei komplexen Systemen ausgleichen kann, zeigte aber der holprige Anlauf des Golf 8. Software- und Elektronik-Probleme sorgten auch beim ID.3 für Verzögerungen, die Kunden müssen später noch Updates nachladen.

Der VW ID.3 feiert im September 2020 Marktstart

Das Auftreten nach außen ist bei VW heute demonstrativ bescheidener. Profitgier und Selbstherrlichkeit kennzeichneten das "System Wolfsburg" lange für so manchen Beobachter. Einen Kulturwandel sollte bereits Winterkorns Nachfolger Matthias Müller in Angriff nehmen - mit eher durchwachsenem Erfolg. Der jetzige Chef Herbert Diess öffnet sich kommunikativ, immerhin gegenüber seinen Fans in den sozialen Netzwerken. Intern bleibt bisweilen jedoch einiges im Unreinen.

Viele Mitarbeiter waren von Diess' hochgesteckten Vorgaben irritiert, während sie sich mit dem Produktionsstress beim Vorzeigemodell Golf allein gelassen fühlten. Betriebsratschef Bernd Osterloh schäumte: "Hier wollten überehrgeizige Vorstände zu schnell zu viel Technik in ein Fahrzeug stopfen." Im Aufsichtsrat kam es zwischen den beiden hart auf hart. Inzwischen wurden die Wogen - offiziell - geglättet.

An der juristischen Front kehrt zwar noch keine Ruhe ein. Doch manche Bereiche scheinen ansatzweise abgearbeitet. In den USA bekannte sich VW gegenüber der Regierung schuldig, einige Ermittlungen endeten mit Haftstrafen für Manager. Die meisten Entschädigungen für Kunden, Händler und Behörden sind dort durch.

Herbert Diess ist ein deutsch-österreichischer Manager und seit 13. April 2018 Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG

US-Aufseher Larry Thompson bescheinigte dem Konzern, aus dem Skandal gelernt zu haben - bei der Umsetzung schärferer Regeln dürfe man aber nicht nachlassen. "Das Erreichen des Zertifikats, das er uns ausgestellt hat, ist ein Meilenstein, aber nicht das Ende", sagt Rechtsvorständin Hiltrud Werner. Eine Viertelmillion Dieselfahrer bekamen auch in Deutschland Schadenersatz, Einigungen mit 50.000 Einzelklägern werden erwartet.

Wird Winterkorn verurteilt oder nicht?

Anders sieht es in Deutschland bei der strafrechtlichen Aufarbeitung aus. Den Vorwurf der Marktmanipulation - hier: einer verspäteten Mitteilung der Diesel-Risiken an die Finanzwelt - konnten Diess sowie der bei Krisenbeginn amtierende Finanz- und heutige Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch formal aus der Welt schaffen, jedoch nur durch einen umstrittenen Deal mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Über die gegen Winterkorn erhobene Anklage ist noch nicht entschieden.

Das weitaus größere Verfahren gegen den Ex-VW-Chef und vier weitere Führungskräfte soll dagegen bald anlaufen. Sie erwartet ein Prozess wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs mit vielen Tagen im Gerichtssaal. In den USA wurde gegen Winterkorn auch ein Haftbefehl erlassen. Davon unberührt sind die Verfahren, in denen Anleger Schadenersatz von Volkswagen wegen Aktienkursverlusten verlangen.

Der frühere VW-Chef Martin Winterkorn muss sich in einem Strafprozess zur Abgasaffäre verantworten

In Stuttgart gab es ebenso Ermittlungen. In München wird Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und weiteren Angeklagten Betrug, Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung zur Last gelegt. Wer wann was genau wusste über die Planung und Umsetzung, bleibt in vielen Punkten bis heute ungeklärt.

Um den ominösen "Schadenstisch" am 27. Juli 2015, bei dem neben Winterkorn auch der damals neue VW-Markenchef Diess anwesend war, ranken sich allerlei Gerüchte und widersprüchliche Aussagen.

Kein Ende in Sicht

Eigene Verfahren in der Dieselaffäre in den USA legte auch Daimler mit zwei Vergleichen bei, diese haben einen Umfang von mehr als 1,9 Milliarden Euro. Den Stuttgartern waren überhöhte Abgaswerte bei rund 250.000 Fahrzeugen vorgeworfen worden. Ermittlungen laufen darüber hinaus noch bei Zulieferern wie Continental, der Konkurrent Bosch musste schon ein Bußgeld zahlen. Gegen BMW und Opel gibt es ebenfalls Dieselklagen von Kunden. Und auf europäischer Ebene bahnt sich ein Grundsatzstreit darüber an, ob Hersteller generell die Abgasreinigung innerhalb bestimmter Bereiche ("Temperaturfenster") drosseln dürfen.

Mit Corona und dem enormen Nachfrageausfall beherrscht nun eine ganz andere, womöglich noch gefährlichere Krise die Autobranche - ausgerechnet in einer Zeit, in der Hunderttausende Jobs schon wegen des Strukturwandels bedroht sind. Ob und wie gut es VW gelingen wird, sich in dieser Gemengelage mit den Diesel-Altlasten im Gepäck wirklich neu zu erfinden, werden wohl erst die nächsten Jahre zeigen. Die magische Zahl: Das Jahr 2025.