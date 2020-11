Fünf Jahre danach: Bataclan-Festival sagt "Nie wieder!"

Eine Nacht des Grauens: Am 13. November 2015 töten islamistische Terroristen an fünf verschiedenen Orten in Paris und drei Orten in einer Pariser Vorstadt 130 Menschen und verletzen fast 700 weitere, viele davon schwer. Der sogenannte "Islamische Staat" bekannte sich zu den koordinierten Anschlägen bei einem Fußballspiel, in Bars und Restaurants - und im angesagten Bataclan-Konzertsaal, wo gerade ein Rockkonzert stattfand.

Was ist in den fünf Jahren seitdem passiert? Unfassbar viel - und doch irgendwie wenig. Der "Islamische Staat" hat kein Territorium im Nahen Osten mehr, ist aber weiterhin aktiv, wie die schauerlichen neuen Attentate in Nizza und in Wien unter Beweis stellen. Vier Jahre Trump-Regierung, vorbei - fast. Weltweite Pandemie. Wer denkt noch an das Bataclan, an die Opfer?

Das Institut Francais Bonn und das Bildungswerk Willi Eichler Akademie wollten den Jahrestag des Attentats nicht lautlos verstreichen lassen und riefen ein kleines Fest der Erinnerung ins Leben. Am 12. November spielen mehrere Weltmusiker in der Bonner Harmonie - einem Club mit Konzertsaal - zur Erinnerung an das Geschehen. Geplant war ein Fest mit Publikum; in der aktuellen Pandemielage muss das Publikum nun fernbleiben und dem Fest aus der Ferne per Livestream verfolgen.

Die französische Sängerin Marion Lenfant-Preus, der polnische Gitarrist "Sobo" und Band

Ein Fest der leisen Töne

"Die Freiheit ist ein unzerstörbares Denkmal" ist das Motto des BATACLAN Festivals, das mit internationalen Künstlern ein Zeichen für Freiheit und Vielfalt setzen will. Es sind Künstler, die auch im Pariser Bataclan hätte spielen können, da sie mit der globalen Musikkultur in Frankreich stark verbunden sind: etwa das französisch-polnisch-deutsche Quintett Marion & Sobo Band, das seinen eigenen Stil von Gypsy Jazz entwickelt hat. Oder auch Melchi Vepouyoum aus Kamerun, dessen Musik Realitäten der kamerunischen Gesellschaft beschreibt.

Es fehlen die staatstragenden Reden, die großen Worte. Sie hätten ohnehin kaum zum Anlass gepasst. Staatdessen lesen die Künstler kurze Passagen aus "Ils nous reste les mots" (Es bleiben uns die Worte). Das Buch gibt den bemerkenswerten Dialog zwischen Georges Salines wieder, dem Vater einer an dem Abend getöteten jungen Frau, und Azdyne Amimour, dem Vater eines der Dschihadisten. Danach nehmen die Künstler auf die gesprochen Worte in ihren Musikeinsätzen Bezug.

In seiner Musik erzählt Melchi Vepouyoum vom Leben in Kamerun

Der zum Preis von fünf Euro kostenpflichtige Livestream der Veranstaltung, die um 20.00 Uhr MEZ beginnt, wird von Keep4Us organisiert, einem Projekt der Popfarm NRW, die durch Streaming- und Hybrid-Konzerte dem aktuellen Ausfall von Livekonzerten und der damit verbundenen extrem schwierigen Situation der Künstler etwas entgegensetzen will.