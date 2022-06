EZB beendet Anleihekäufe und kündigt Zinserhöhung an

Die Europäische Zentralbank (EZB) macht angesichts der rekordhohen Inflation den Weg frei für die erste Zinsanhebung seit elf Jahren. Als wichtige Voraussetzung dafür kündigte sie am Donnerstag das Aus für das milliardenschwere Anleihe-Ankaufprogramms APP an. Bei der nächsten Sitzung am 23. Juli sollen die Zinsen dann um 25 Basispunkte angehoben werden. Der Leitzins liegt derzeit bei null Prozent.

