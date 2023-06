Seit 2021 bietet das Unternehmen Blue Origin zehnminütige Flüge in die Schwerlosigkeit an. Das erste Ticket kostete damals 28 Millionen Dollar. Ab August nun will das Konkurrenz-Unternehmen Virgin Galactic regelmäßige Flüge anbieten, ein etwa eineinhalbstündiger Flug kostet etwa 450.000 Euro pro Person. Die ersten Kunden hätten bereits ihre Sitzplatzzuweisung.