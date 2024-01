Extremes Hochwasser - auch in Oldenburg

Das Hochwasser im Bundesland Niedersachsen ist immer noch dramatisch. Besonders extrem ist die Lage in Oldenburg. Ein Ortsteil steht kurz vor der Evakuierung. Einsatzkräfte versuchen die Häuser mit Sandsäcken und mobilen Deichen zu schützen.

[Video-Transkript]

Oldenburg in Niedersachsen: Auch hier hat der Dauerregen die Pegelstände der Flüsse und Kanäle dramatisch steigen lassen.

Die Böden können kein Wasser mehr aufnehmen. Ganze Straßenzüge drohen überschwemmt zu werden.

Bis zu 800 Anwohner müssten allein hier ihre Häuser und Wohnungen verlassen, wenn die Hilfskräfte die Wassermassen nicht unter Kontrolle bekommen.

(Gerald Rösing, Gruppenführer THW)

"Im Moment ist es noch nicht angedacht, dass die Gegend evakuiert werden muss. Aber die Bevölkerung ist schon mal vorgewarnt."

Helfer versuchen das Wasser einzudämmen – mit Deichen. Ein Wettrennen gegen die Zeit.

Denn je länger das Hochwasser gegen die aufgeweichten Deiche drückt, desto größer ist das Risiko, dass sie brechen.

Außerdem gibt es praktisch kaum noch Sandsäcke in Niedersachsen. Andere Bundesländer müssen aushelfen.

Kilometer lange Deiche mit Sandsäcken zu sichern – das kann dauern.

Die Helfer greifen zu einer anderen Methode.

(Frank Hinrichs, Stadt Oldenburg)

"Hier bauen Hilfskräfte gerade ein mobiles Deichsystem auf. Die roten Platten werden zu Tonnen zusammengesteckt und mit Wasser befüllt. Das gibt die entsprechende Stabilität."

Am Ende könnte hier ein bis zu zwei Kilometer langer mobiler Deich stehen. Eine Art "Deich to go" aus Kunststoffplatten. Er soll die Wassermassen eindämmen.

Angesichts drohender Evakuierungen sind die Anwohner nur vorsichtig optimistisch.

(Ingo Roden, Anwohner)

"Klar ist das hier eine ernste Situation. Dennoch bei all dem Aufwand, der hier betrieben worden ist in den letzten Tagen, darf man nicht vergessen, dass es prophylaktische Maßnahmen sind. Unser Haus wird jetzt also geschützt vor einem drohenden Deichbruch, der natürlich eintreten kann."

(Bryan Liebl, Anwohner)

"Es ist letztlich so, dass der Wasserstand mehr steigt und steigt. Beunruhigen tut einen das dann schon."

Koordiniert wird die Arbeit der Helfer im so genannten Lagezentrum in Oldenburg. Polizei, Feuerwehr, Technisches Hilfswerk, Bundeswehr und andere Hilfsorganisationen arbeiten Hand in Hand.

Im Notfall können sie bis zu 900 Helfer und Helferinnen mobilisieren.

(Oldenburgs Bürgermeister Jürgen Krogmann)

"Die Lage ist immer noch angespannt, weil wir nicht wissen: Was kommt noch an Regen in den nächsten Tagen? Aber insgesamt haben wir die Situation ganz gut unter Kontrolle."

Die Meteorologen sagen, in den kommenden Tagen können bis zu 60 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.

Es ist also noch zu früh, Entwarnung zu geben.