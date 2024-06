Katastrophe Indien

Extremer Monsunregen in Indien: Flughafendach eingestürzt

28.06.2024 28. Juni 2024

In Indien kam es zu außergewöhnlich starken Monsunregenfällen. Das führt in der Hauptstadt Neu-Delhi zum Einsturz von Dachteilen am Flughafen. Dabei wurde eine Person getötet.