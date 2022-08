DW Nachrichten

Extreme Trockenheit in den USA

40 Millionen Menschen in sieben US-Bundesstaaten und in Mexiko sind auf das Wasser des Colorado River angewiesen. Doch extreme Trockenheit hat dazu geführt, dass der Fluss immer schmaler wird. DW-.Korrespondent Stefan Simons war in der Gegend von Lake Mead bei Las Vegas unterwegs.